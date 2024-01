– Aggódik érte a családja és aggódom érte személy szerint én is. Többször beszéltünk telefonon, és hallottam a hangján, hogy nincs jól.

Mióta bekerült, alig eszik valamit az egészségi problémái miatt. Pszichésen jól viseli a rácsok mögötti életet, fizikailag annál kevésbé... Súlyos betegsége miatt szállították át teljes kivizsgálásra a büntetés-végrehajtás központi kórházába is. Nem tudom, meddig lesz ott, de a bv-s telefonját vihette magával, mivel csak ideiglenesen került át oda, így továbbra is tudunk beszélni – mondta akkor az ügyvédje, Csontos Zsolt.

Az áramlopásért elítélt mulatós zenész láthatóan nem akarta letölteni a büntetését, volt idő, mikor egyáltalán nem evett, vagyis éhségsztrájkot folytatott arra hivatkozva, hogy nem adnak neki megfelelő ételt, amit speciális étrendjébe beilleszthetne. Odabent dokumentálták, milyen kevés ennivalót fogyaszt: szinte érintetlenül vitték el tőle az ételeket.

Nem lelki okai vannak az étvágytalanságának, ez is összefügg a betegségeivel. Véleményem szerint egyértelműen nincs abban az állapotban, hogy a büntetését meg tudja kezdeni, így nagy valószínűséggel megszakítják azt. Csak az a kérdés, hogy mikor

– vélekedett az ügyvéd május elején, ez azonban eddig még nem történt meg. Az Origo szerint Lagzi Lajcsi már május végén azon mesterkedett, hogy házi őrizetben tölthesse a maradék büntetését, ez azonban nem jött össze neki.

Pár héttel később már arról szóltak a hírek, hogy a trombitás arra panaszkodik, nem telefonálhat eleget, családjával például csak heti 50 percet. Azt is sérelmezte, hogy néhány rab, ha teheti, az áramlopási ügyén gúnyolódik.