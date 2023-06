Ahogy arról korábban beszámoltunk, április 26-án megkezdte börtönbüntetését Baracskán a dáridózás atyja. Galambos Lajos a bevonulása után azonban sok időt nem töltött a rácsok mögött, börtönkórházba kellett szállítani. A zenész gyógyíthatatlan betegsége miatt már többször került kórházba, testvére folyamatosan próbálja benne tartani a lelket.

Lajcsi már több mint egy hónapja a hűvösön van, állapota pedig egyre rosszabb, számolt be róla a Ripost. A trombitás nemrégiben arra panaszkodott, hogy a börtönben kapott ételt csak pépesítve tudja megenni. Ügyvédje legfrissebb tájékoztatása szerint már a leturmixolt ételt is képtelen lenyelni. A börtönben külön nem főznek rá, így ugyanazokat az ételeket kapja, mint a többi rab. Csak a pörköltszafttal bírkózik meg és a leveseknek is csak a levét eszi meg.

El lehet képzelni, hogy a bablevestől kezdve a rakott krumpliig milyen gusztustalan formákat öltenek a leturmixolt fogások. Nem szépítem: mint amikor egy moslékba mindent összeöntenek. Már előre öklendezett, amikor hozták az ételt neki, ezért úgy döntött, ezentúl pépesítve sem kéri

– részletezte Lagzi Lajcsi ügyvédje, Dr. Csontos Zsolt.

Állítólag a zenész hangulata is egyre komorabb, már csak egyszavas válaszokat ad, ha bárki beszélni akarna vele.