Nem úgy szól a trombita, ahogy kellene, de a doktornő is megmondta, hogy kevesebbet fújhatom... A magasabb hangok nem mennek igazán és nem is szabadna, de úgyse bírom ki. Nekem a zene az életem. Olyan ez, mintha elvennék az oxigént, ami most megtörtént velem szó szerint és átvitt értelemben is