A nyomozati szakban Lajcsi 125 napot töltött előzetesben, majd elkezdődött a 2015-től közel nyolc évig elhúzódó tárgyalássorozat, melynek során egyszer bírót cseréltek, két vádlott betegség miatt életét vesztette, és amire Galambos Lajosnak nem csak a házassága ment rá, de végül az egészsége is. A zenész január 30-án halasztási kérelmet is nyújtott be a védőjével, hogy később kezdhesse meg a büntetésének a letöltését az egészségi állapota miatt.