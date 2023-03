Mint Galambos Lajos fogalmazott, ő nem egy átlagos ember átlagos problémákkal, egyébként pedig nagyon szívesen cserélne bárkivel, aki egészséges, és a javairól is lemondana. Megjegyezte: biztos abban, hogy valakinek rálépett a lábára, annak köszönhető ez az egész. Sőt, pontosan tudja is, kiére, de nem nevezte meg. Azt viszont elárulta, hogy azóta, ha formálisan is, de rendezték a konfliktust, a másik fél pedig állítása szerint „visszahúzta az agarakat”, de a helyzet eszkalálódott már addigra. Ezzel minden bizonnyal a bírósági ügyre gondolt. Erről is beszélt egyébként a mulatós sztár.

Lajcsi, mint mondta, harmadfokon most fog folytatódni az ügy vesztegetési része, amely hatással lehet a jogerős ítéletre is. Egyébként pedig, szerinte soha nem hangzott el a tárgyalásokon, hogy ő áramot lopott volna. Az ítélet azonban megszületett, miszerint börtönbe kell mennie. Ennek kapcsán, súlyos betegségére utalva azt mondta, hogy a szövődmények büntetés-vérgehajtási körülmények között nem kezelhetőek. A Büntetés-Végrehajtás Országos Parancsnoksága egyébként a minap kérdésünkre azt válaszolta, hogy komolyabb egészségügyi probléma esetén a BV egészségügyi központjában vagy szükség esetén külső őrzéssel polgári egészségügyi intézményben kapják meg az ellátást az elítéltek.