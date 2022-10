Szerinte a megölt, de halottaikból a sírjukon kinövő aranyfák arany ágacskáin keresztül visszatérő, s aztán még más és más alakban is rendre megjelenő, s végül eredeti alakjukban is megtestesülő aranyhajú lányok története így annak a spirituális erőnek az érzékeltetése, amely minden herderi jóslat ellenére is erőnek erejével tölt fel minket. S mindig annak hitével szolgál, hogy meg tudunk maradni, mert meg kell maradnunk a Kárpát-medencében. S ezt nem tehetjük másként, mint eredeti értékeinket megőrizve, a magyar szuverenitást képviselve. Az udvarból elkergetett, szintén halálra ítélt, de aztán „csak” bujdosni kényszerülő aranyhajú fiú folyton változó, de eredeti jogaiba végül szintén visszahelyezkedő élethelyzete pedig a Prohászka Lajos által olyan szépen leírt bujdosó magyar sors példázata – állapította meg Toót-Holló Tamás.

Annak a szintén elementáris erejű megtartó erőnek a munkálkodása, amely a hatalmi központokból működtetett ármányokkal szemben – a magyar megmaradás aranyos szegeleteiben – enged túlélni minden viszontagságot a rejtett erővel rendelkező, sokra hivatott, néha táltos erejű hőseinknek.

Ezek a megmaradáspéldázatok most, a XXI. század minden szuverenitást kikezdő, multikulturális offenzívájában jelenthetnek számunkra nagyon sokat – emelte ki a szerző, hozzátéve: ezek a példázatok annak büszke érzékeltetésére is képesek, hogy a magyarok nem hajlanak meg a woke erőszakos ideológiájának törtetése előtt, nem akarnak úgy felébredni, ahogy azt az erőszakos újbaloldal diktálná mindenütt a világon.