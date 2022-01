Újabb szépségek csatlakoztak Barbihoz, Roxánához és Dorinához, valamint két Fanninkhoz és Vikihez, a 24 Óra és a Kemma.hu zsűrije ugyanis ezen a héten is döntött, miután javában érkeznek a jelentkezések a 2022-es Tündérszépekre. Az országos szépségverseny, ahogy eddig, most is megyei fordulóval indul. Ide összesen 30 lány juthat be, nem érdemes hát habozni, ha csatlakozni akarsz a már kiválasztott hölgyekhez, hiszen ahogy szakmai zsűrink folyamatosan dönt a nevezésekről, úgy fogynak a még szabad helyek is. A jelentkezéshez nincs is másra szükség, mint három fotóra, 18-29 év között legyél és hogy Komárom-Esztergom megyében élj, tanulj, vagy itt legyen a születési helyed! Akár felvidéki hölgyek is nevezhetnek, ha nálunk járnak suliba, vagy itt van a tartózkodási helyük!

Ha nincs portfóliód, mi elkészítjük ingyen! A Tündérszépekre saját képanyaggal is lehet jelentkezni, ehhez egyszerűen több képet kell feltölteni, de az sem gond, ha még nincs portfóliód, azt ugyanis ingyen és bérmentve profi fotósunk készíti el rólad, ráadásul a képeket később meg is kapod!

A Tündérszépek ráadásul a dicsőség és az értékes nyeremények (például a kétszemélyes egzotikus utazás) mellett nem kevés lehetőséget is rejt. Háziasszony-mentorunk Kárpáti Rebeka, aki 2013-ban elnyerte a Miss Universe Hungary címet, a B Life szépségkirálynő, illetve Miss Queen 1. udvarhölgy, Eszenyi Eszter, valamint a 2018-as Miss World Hungary győztese, Szarvas Andrea segít majd felkészülni a hölgyeknek az országos döntőre, hogy igazán ragyoghassanak a színpadon, hogy magabiztos legyen a fellépésük, elegáns a tartásuk, hogy csak néhány példát említsünk. Ez a tudás pedig messze nem csak a szépségversenyek világában hasznos.

Lássuk, hogy ezen a héten kik kaptak esélyt arra, hogy mindezt megtapasztalják, megéljék!

A bájos, 18 éves Vanesszáért egész Dorog szoríthat majd

Morvai Vanessza a 18 évesek összes üdeségét és báját magával hozza majd a fotózásra

Tatabányáról jelentkezett a 24 éves Klaudia

A csinos Skronka Klaudiától a fotója alapján a sport sem áll távol

A 22 éves Anasztázia Esztergom-Kertvárosból érkezik majd fotózásunkra

Domokos Anasztázia ezzel a testtartással a fotózáson is lehengerlő lesz

Kárpáti Rebeka szerint egyébként, ha anno lett volna valaki, aki akár csak néhány pici, esszenciális dolgot mond neki a saját tapasztalatai alapján, például olyasmiket, hogy mit vegyen fel, hogyan menjen, hogyan nézzen, az nagy segítség lett volna.