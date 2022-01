Lássuk, kik csatlakoztak most a három gráciához, akik szintén részt vesznek majd a fotózásunkon. Mindhárom, most kiválasztott jelentkező azt kérte ugyanis, hogy profi fotósunk készítse el ingyenesen a versenyfotóikat. Természetesen saját portfólióval is lehet nevezni, ehhez a három alapfotó mellé még 10 darabot kell feltölteni a nevezés során. Azok, akik fotózást kérnek, ráadásul díjmentesen meg is kapják a képeket a verseny után, így azokkal akár újabb versenyekre, modellügynökségekhez is jelentkezhetnek, vagy akár a social médiában is ragyoghatnak.

A 22 éves Fanni Szomódot képviseli majd a megyei fordulóban

Csányi Fanni igéző tekintetét imádja a kamera

A 25 éves Viki tavaly saját képekkel indult, most fotózást kért

Pál Viktória Esztergom-Kertvárosból már másodjára nevezett a Tündérszépekre Forrás: Nanasi Tamas

A 25 éves Fanninak Oroszlány szoríthat a megyei fordulóban

Fekete Fanni is kameránk elé áll hamarosan Forrás: NEMES M. BENCE

A lányokra a verseny izgalmai mellett értékes nyeremények is várnak, hiszen a fődíjak között van egy egzotikus utazás is két fő részére, de nem csak ezért éri meg nevezni. Ahogy arról a közelmúltban a versenyünk háziasszony-mentora, a 2013-as Miss Universe Hungary, Kárpáti Rebeka és Molnár Irina lapigazgató is beszélt,

itt sokkal nagyobb esélye van akár egy picit alacsonyabb lánynak, vagy annak, aki nem a sztenderd fashion-modell kategóriában van, hogy sikereket érjen el.

Érdemes hát mielőbb jelentkezni, hiszen a megyei fordulóba mindössze harminc lány kerülhet be. Itt élő, itt tanuló, itt született 18-29 év közötti hölgyek nevezhetnek, így például ha valaki például felvidéki, de nálunk jár suliba, vagy itt van bejelentett lakcíme, ő is nevezhet versenyünkre! Fontos tudni, hogy nem kell profi fotókkal nevezni, a természetes szépséget, kisugárzást figyeljük a képeken, arra viszont érdemes figyelni, hogy ne legyenek túlságosan filterezve fotóitok, amelyekkel jelentkeztek.