Ahogy arról már beszámoltunk, szépen érkeznek a jelentkezések a 2022-es Tündérszépek első, megyei fordulójára, így bizony a Kemma.hu és a 24 Óra zsűrije is összeült, hogy az eddig befutott nevezéseket átnézzük. Három szerencsés hölgyet pedig ki is választottunk, akik már benne van a 30 fős mezőnyben!

A három szépség előtt már megnyílt az az út, amelynek a végén országos finálé, felkészítő tábor, dicsőség, egzotikus utazás vár a legszebbekre. Ennek az első lépése pedig az volt, hogy jelentkeztek a Tündérszépekre. Ehhez mindössze három fotót kellett feltölteniük, mindegyikük élt ugyanis azzal a lehetőséggel, hogy ingyen, profi fotóssal készítsük el a versenyportfóliójukat, amelyet aztán meg is kapnak. Természetesen már kész képanyaggal is lehet jelentkezni, ez esetben azokat is fel kell tölteni a nevezés során. Szintén jó hír, hogy a megyei fordulóra itt élő, itt tanuló, itt született 18-29 év közötti hölgyek nevezhetnek, így például ha valaki például felvidéki, de nálunk jár suliba, vagy itt van bejelentett lakcíme, ő is nevezhet versenyünkre!

Így pedig egy különleges, számos lehetőséget kínáló szépségverseny mérethetik meg magukat, ahogy arról a verseny háziasszony.mentora, a 2013-as Miss Universe Hungary, Kárpáti Rebeka, valamint Molnár Irina, a Mediaworks lapigazgatója is beszélt a minap a Mokkában:

Na de lássuk a három szépséget, akik már bekerültek a Tündérszépek Komárom-Esztergom megyei fordulójába! Csatlakozz hozzájuk te is, hiszen az előzsűrizés folyamatos, és hamarosan újabb megyei szépségeket mutatunk be. Te is köztük leszel? Nevezz, és kiderül!

Bakonysárkányból nevezett a 22 éves Ősz Barbara

A mosolygós tekintetű Dorina is ott lesz a megyei fordulóban

A bakonyaljai szépség, Barbi az elsők között nevezett

A 19 éves Kozma Dorina Naszályt képviseli majd a szépségversenyen

A 28 éves Sátori Roxánának Szárliget és Szár is drukkolhat majd