2022-ben immár negyedik alkalommal indítja útjára a Mediaworks Hungary Zrt. a Tündérszépek országos szépségversenyt. Segítségképpen összeszedtünk néhány érvet, miért is érdemes jelentkezned a versenyre.

1. Rengeteg önbizalmat gyűjthetsz

Ezen a versenyen sikerélmények sora vár rád, mivel az online fordulókban nem csupán a szakmai zsűri, hanem az ismerőseid és idegenek is szavazhatnak rád, hiszen a közönségdíj megszerzésére is van lehetőség. Ezt már önmagában sikerként élheted meg, ráadásul hatalmas önbizalmat adnak a pozitív visszajelzések, illetve a váratlan és új helyzetek is.

2. Három tapasztalt szépségkirálynőtől tanulhatsz

A verseny három mentora idén:

– Háziasszony-mentorunk Kárpáti Rebeka, aki 2013-ban elnyerte a Miss Universe Hungary címet,

– a 13 éves korától kezdve modellkedéssel foglalkozó B Life szépségkirálynő, illetve Miss Queen 1. udvarhölgy, Eszenyi Eszter,

– a 2018-as Magyarország szépe győztese (Miss World Hungary 2018), Szarvas Andrea.

Mindhárom hölgy évek óta magabiztosan mozog ezen a területen, így rengeteg tapasztalatot és tudást tudnak átadni, akár kezdőként, akár rutinos versenyzőként jelentkezel a Tündérszépekre.

3. Új készségeket is szerezhetsz, de akár csiszolhatsz a régieken is

Sokan félnek akkor, ha tömeg előtt kell megszólalniuk. Ezen a versenyen megtanulhatod, hogyan kell magabiztosan fellépni, hogyan kell intelligensen nyilatkozni, interjúkat adni, de még azt is, hogyan lesz igazán elegáns a tartásod. Tehát a kommunikációs készséged és a szociális érzékenységed mindenképpen javulni fog a verseny során. Ezeket a munkád során és az élet minden területén hasznosítani tudod majd.

4. Te leszel a címlapokon

Biztosan álmodoztál már róla, hogy a címlapokon szerepelj. A Tündérszépekkel ez is lehetséges, hiszen az online verseny fordulóiban minden nap új lányt mutatunk be Komárom-Esztergom megye napilapjában, a 24 Órában is, a Kemma mellett. Ezt kár lenne kihagyni! Ráadásul a lehetőség adott, hogy akár országos ismertségre is szert tehess, ami számos karrierlehetőséget nyit meg előtted.

5. Lehetőséged van stúdiófotózást kérni!

Ne bizonytalanítson el, ha nincsenek profi fotóid magadról, hiszen lehetőséged lesz igénybe venni a szerkesztőség által biztosított profi stúdiófotózást. Ugye, milyen jól hangzik? Ráadásul a fotók megmaradnak, így a megszerzett tapasztalatok, élmények és önbizalom mellett ezeket is magadénak tudhatod majd.

6. Új barátokra tehetsz szert

A felkészítő tábor ideje alatt olyan barátságokat köthetsz, amelyek akár egy életre szólnak. Egy közös, nagy kaland vár rátok a többi lánnyal. Ők lesznek azok, akik testközelből kísérik végig a sikertörténeted, vagy éppen támogatnak a rossz napjaidon. Ne higgy a negatív sztereotípiákban, a versenyen folyamatos cicaharcok és ellenségeskedés helyett olyan lányokat ismerhetsz meg, akikkel kölcsönösen segíthetitek egymást.

7. Értékes nyereményeket nyerhetsz

Bár a versenyen nem ez a legértékesebb, amivel gazdagodhatsz, azért kár lenne említést sem tenni róluk. Az országos döntő nyerteseire rengeteg értékes nyeremény vár, többet között egzotikus utazás két fő részére és értékes mobiltelefonok is. Természetesen nem elhanyagolható a kiálynői korona és a szalag sem, amelyek minden szépségverseny legdíszesebb ékei.

7+1. Megváltozik minden

Az önmagadról alkotott képed, a szépségversenyek és a modellkedés világa – mindet tisztán látod majd, ahogy a versenyen elindulsz. A lehetőségeid megsokasodnak, így máris többfelé indulhatsz el, mint azelőtt akár csak gondoltad volna. A Tündérszépek utat nyit a modellkedés, az előadóművészettel kapcsolatos munkák irányába, és lehet, hogy itt fogod megkapni életed nagy esélyét arra, hogy valóra váltsd az álmaidat.

Ne habozz, jelentkezz!

Jelentkezz még ma!

A verseny most is megyei szinten indul, majd a regionális fordulókon keresztül a legszebb 22 lány az országos döntőig jut el. A Komárom-Esztergom megyei fordulóba maximum 30 lány kerülhet be, ezért sem érdemes halogatni a nevezést. Ha van saját portfóliód, azzal is jelentkezhetsz! Ha nincs, ne aggódj, profi fotóssal készítjük el neked első saját fotósorozatodat, ha kéred! Ezt a jelentkezési lapon jelezheted.

A megyei fordulóból 4 lány (3 a zsűri döntése nyomán, valamint a legmagasabb értékelést kapott közönségkedvenc) jut tovább a regionális fordulóba, ahonnan egyenesen az országos döntőbe vezet az út.

A dicsőség mellett pedig értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépeket: egzotikus utazás két fő részére, értékes mobiltelefonok… Mire vársz még? Valósítsd meg az álmaid a Tündérszépekkel!