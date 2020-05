Az Exatlon tatabányai kiesője nem gondolta, hogy ennyire hiányozhat a szülői puszi, ölelés

Kiesett az Exatlonból a tatabányai Herceg Alex. A 23 éves fiatalember számos dolgot átértékelt a TV2 versenyében, amiben egy hónapig szerepelt.

A Bárdos László Gimnázium volt diákja, Herceg Alex számára ezen a héten véget ért az Exatlon, Böjte Dávid ugyanis a pénteki párbajon kiejtette őt a TV2 sportrealityjéből. A tatabányai thai box harcos egy hónapot töltött a játékban, és ennyi idő alatt kétszer kellett párbajoznia. Deres Ádámot az első héten kiejtette, most azonban alulmaradt.

A versenynek ez már a véghajrája egyébként, Alex az utolsó feltöltéssel érkezett a Kihívók csapatába, és ezen a pénteken volt az utolsó medáljáték is, amin a kékek közül pont Dave gyűjtött be egyet a medalionból. A játékban Alex előtt a Bajnokok között volt megyei versenyző: az oroszlányi Kocsis Alexandra, Arnold Classic-győztes fitnesszmodell is hetekig küzdött a játékban. Ő az első csapattal érkezett Dominikára.

Herceg Alex a Facebook-oldalán arról írt a kiesés után, hogy rengeteg gondolat és megannyi érzés kavarog benne, de nincs oka búslakodni, hiszen számos élménnyel és tapasztalattal lett gazdagabb.

„Számos dolgot átértékeltem. Nem gondoltam volna, hogy mennyire hiányozhat egy anyai csók a homlokomról vagy egy atyai ölelés. A verseny alatt egyetlen papírért és tollért mit meg nem adtam volna…”

–írta, hozzátéve, hogy azt is megtanulta, hogy nem győzhetünk mindig, hogy minden gyengébb széria is egyszer véget ér, valamint hogy olykor többet lehet tanulni egy vesztett meccsből, mint egy győztesből. Azt is elárulta, hogy vannak még tervei, és nagyon jól esik neki az emberek támogatása.

Gelencsér Timinek a TV2 kamerája előtt arról is beszélt, hogy csapattárssal párbajozni sosem jó, és szeretett volna példát mutatni a szereplésével, népszerűsíteni a saját sportágát és úgy általában a sportot is. Az Exatlon, tette hozzá, számára egy ömismereti tréning is volt.