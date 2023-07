Már a háború kitörésekor egyértelművé vált, hogy a baloldal belesodorná az országot a konfliktusba, a brüsszeli és az amerikai támogatóik elvárása szerint ugyanis már a kezdetektől fegyverszállításokat sürgettett, sőt késznek mutatkozott akár magyar katonákat is küldeni Ukrajnába.

Márki-Zay Péter, még a baloldal közös miniszterelnök-jelöltjeként kijelentette, „hogy ha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk”, illetve hogy ha a NATO úgy dönt, akkor akár katonai támogatást is nyújtana az ukránoknak. Az már csak hab a tortán, hogy a tőle megszokott módon Márki-Zay később megpróbálta letagadni saját szavait.