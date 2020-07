Újra aszfaltoznának Dágon

Nemrégiben írta ki a Belügyminisztérium azt az önkormányzati fejlesztéseket támogató pályázatot, melynek keretében egy újabb, rossz állapotban lévő útszakaszt újíthatnának fel, így Dágon a Hunyadi utcára esett a választásuk.

Mivel Dág kistelepülésnek számít, így pusztán az önkormányzat a saját bevételeire támaszkodva nem tud nagy volumenű beruházásokat megvalósítani. Éppen ezért igyekeznek minden pályázati lehetőséget megragadni. Az elmúlt években a különböző programokon keresztül elnyert támogatásokból több út- és járdaszakasz felújítását is elvégezhették.

A most benyújtandó pályázatuk az Arany János utcából leágazó és az Oszuska Miklós Sportcsarnok előtt elhaladó Hunyadi János utcát érintené. Terveik között szerepel, hogy a szükséges előkészítő munkák elvégzése után mintegy négyszáz méternyi útszakaszt látnának el új aszfaltburkolattal, illetve szegélykövekkel is megerősítenék az utat. A dágiak bíznak benne, hogy pozitívan bírálják majd el a pályázatukat és a döntés időpontjától függően talán ősszel vagy jövő tavasszal el is kezdődhet a kivitelezés.