Folytatják a Malomárok-patak medrének teljes rendbetételét

Megkezdődött a patakmeder rendbetételének második üteme, amely részeként a Cseke-tó forrásainak környékétől egészen az Által-érig tartószakasz tisztul meg.

Az elmúlt év tavaszán a visszatérő karsztvizek nyomán jelentősen megemelkedett a Tükör-forrás vízhozama is, emiatt ismét kristálytiszta víz folyt a városon átívelő Malomárok-patakban. A tataiak tavaly nyáron azonban azt tapasztalhatták, hogy a meder mégis száraz. Legfeljebb csak itt-ott van benne víz.

Hogy miért száraz még mindig a Malomárok-patak medre, arra azon a tájékoztatón derült fény, amelyet Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője tartott a helyszínen Michl József polgármester, valamint a kivitelezőt képviselő Fekete Gyula társaságában.

A „szárazság” oka az volt, hogy a Tóvárosi-malom felújításával párhuzamosan az önkormányzat mederrekonstrukciós munkálatokat hajtott végre a patak egyes szakaszain, ezért a Cseke-tóba vezették a vizet. A munkák első ütemének célja a meder vízzáróvá tétele és állapotának tartós megóvása volt. A feladatokat tavaly a Kodály-téri, illetve a tóparti szakasz egy részén el is végezték.

– Szerdán megkezdődött a patakmeder rendbetételének második üteme – emelte ki a polgármester. – Ezek a munkálatok a Cseke-tó forrásainak környékétől egészen az Által-érig tartanak. A Tükör-forrás évszázadokon keresztül táplálta a bővizű patakot, most erre ismét lehetőség nyílik. A meder megújításával „elérjük” egészen a Német Nemzetiségi Múzeumot. De már most azon is gondolkozunk, hogy a jövőben miként lehetne úgy „kormányozni” a vizet, hogy az egyben a Cseke-tó frissülését is elősegítse…

Bencsik János hangsúlyozta, az elmúlt két évben a visszatérő vizek kezelése kormányzati forrásból elkezdődött.

– Tavaly azért indítványoztam a költségvetés módosítását, hogy a visszatérő források hasznosítása is megvalósuljon – fogalmazott az ismert politikus. – A helyiek öröméré, illetve hozzájárulva a tatai turisztikai attrakciókhoz az állam 150 millió forintos támogatást biztosított a második ütemre. Emellett az Öreg-tó tóvárosi oldalán a járdák, sétányok egyes részeinek megújítására is jutott 80 millió forintnyi központi, hazai forrás. Így mintegy 230 millió fordítható a környék rendbetételére. A meder rekonstrukciója egységes vízkép, vízborítás megteremtését teszi lehetővé. A beruházás befejeztével állandóan lesz víz a meder említett szakaszán.