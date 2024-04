Pécsett rendezték a fiatal bokszolók megmérettetését, az utánpótlás Magyar Kupát. Az eseményen a TSC ökölvívó szakosztálya és a Kalló Box Klub is tiszteletét tette, mindkét szervezetet három fiatal harcos képviselte a ringben. A TSC színeiben Rostás Dávid a 57 kilogrammosok súlycsoportjában a bronzéremig menetelt, egy ilyen szintű tornán ez egy nagyon szép teljesítmény. A csapattársai is odatették magukat, Lakatos Tibor 60 kilóban-, Rekettyei Dávid a 63-as csoportban érte el az 5. helyezést. Kardos József osztaga nem okozott csalódást, Erdei Zsolt is boldogan figyelhette a teljesítményt.

Magas szintű ökölvívás volt tapasztalható a TSC indulóitól

Forrás: Tatabányai Sport Club/Facebook

Nagy Bence „leverte” a teljes mezőnyt

A Tatabányai Kalló Box Klubból a junior korosztályban Nagy József az 50 kilósok között egy döntő fölényes győzelem után a fővárosi KSI válogatott öklözőjét kapta ellenfélül, akivel szemben parázs csatában, szoros pontozással vesztett. De így is az előkelő ötödik helyen végzett. Serdülők között, az 50 kilós súlycsoportban Márkus Csaba a legjobb nyolc között szenvedett vereséget, így ő is az ötödik helyen zárta a Magyar Kupát. A verseny meglepetését U12-es korosztályban, a 36 kilós Nagy Bence okozta, aki egymás után győzte le ellenfeleit. Minden mérkőzését magabiztos bunyóval nyerte. Ennek köszönhetően három győztes összecsapás után a dobogó legmagasabb fokára állhatott. Kalló László vezetőedző tanítványai a Mecsekalján is megvillantották tehetségüket. A maroknyi csapat szép eredményekkel térhetett haza az országos viadalról. A tornán 72 egyesület több mint 400 sportolója lépett kötelek közé. Ennek fényében az eredmények nagyon kimagaslónak tekinthetőek.

A dobogó legfelső fokán Nagy Bence, előtte pedig Kalló mester

Forrás: Kalló Box Klub