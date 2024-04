A mérkőzés egészén emberhátrányban játszó komáromiak nagyot küzdve pontot tudtak szerezni az egykori válogatott labdarúgó, Vanczák Vilmos edzette NBIII-as felcsútiak otthonában. Egy kis szerencsével még a három pontot is hazavihették volna, ha csak egy helyzetüket gólra tudják váltani. Az eredmény ebben a helyzetben azonban megsüvegelendő, ami azt is jelenti értelemszerűen, hogy a Komárom továbbra is veretlen 2024-ben. Bár a klubnál is biztosan boldogabbak lennének, ha pár döntetlenjük győzelemmel végződött volna.

Végig emberhátrányban játszva tudott pontot csenni az NBIII-as Komárom

Forrás: Facebook/Komárom VSE

A következő fordulóban nehéz mérkőzés vár Burányi Tamásékra, a tabellán ötödik helyen álló Gyirmót második csapatát fogadják hazai környezetben.

NBIII. Északnyugati csoport, 25. forduló

Puskás Akadémia FC II. - Komárom VSE 0-0

Pancho Aréna, Felcsút, vezette: Iványi Gábor (Jakab B., Aczél P.)

Komárom: Bánfalvi - Tifán-Péter, Nagy T., Köles, Koch, Oláh (Tímári 66.), Nagy Z., Jankovics (Harangozó 79.), Kalmár, Popovics (Szecsődi 11.), Berzsenyi. Vezetőedző: Burányi Tamás

Kiállítva: Köles (3.)

NBIII-as átok hazai pályán

Nem, nem és nem. Mintha meg lenne átkozva a Dorog a saját pályáján, egyszerűen semmi nem akar nekik összejönni. Bár ezúttal az esélyesebb, jobb erőkből álló Veszprém volt a vendégük, az, hogy öt hazai mérkőzésen egyszer sem tudtak az aktuális ellenfél kapujába betalálni, finoman fogalma sem jó teljesítmény. Az egyetlen jó hír számukra, hogy a következő fordulóban idegenbe utaznak. Márpedig a szezonjukat eddig az otthonuktól távoli meccsek védik meg.