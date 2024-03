A megye három északi csoportjában egy héttel ezelőtt vesztette el veretlenségét a bajnoki cím várományosa. Előzetesen úgy tűnt, hogy ezúttal könnyebb feladat megoldása várt a Naszályra, de majdnem pontvesztés lett a vége ismét. A Süttő hazai pályán először megszerezte a vezetést a listavezető ellen, amit megfordítottak még a vendégek, de egy újabb hazai találattal döntetlenre álltak a csapatok. Végül ha nagy nehezen is, de kicsikarta az újabb győzelmet a Naszály.

A megye három hétvégi fordulójának talán legőrültebb meccsét játszották Oroszlányban

Fotó: Viszló Balázs

Szintén ebben a csoportban egy olyan eredmény is született, amire ebben a szezonban nem volt még példa. A Bajót Szikra SE csapata tizenhárom lejátszott mérkőzés után mindössze három döntetlent tudott felmutatni, győznie eddig nem sikerült egyik ellenfele ellen sem. Ez azonban már a múlté, a bajótiak egy 86. percben szerzett góllal tudtak diadalt aratni a Vértestolna otthonában, akiket két pontra meg is közelítettek.

Megye három, te csodás

Az északi liga tartogatott még egy egészen elképesztő jelenetet is. Az Oroszlány-TABAK mérkőzésen a hazaiak kétszer is azt gondolhatták, hogy három ponttal gazdagodnak a hétvégén. A tokodaltárói egyesület először a 88. percben egyenlített, azonban erre még a hosszabbítás második percében tudtak reagálni az oroszlányiak. A jelenlévők és a haziak azt hitték, ezzel el is dőlt a mérkőzés, de volt még hátra egy csavar a történetben. A TABAK játékosa legurította a kapott gól utáni kezdőrúgást csapattársának, Horváth Gergő pedig látva, hogy a hazaiak hálóőre kint áll a kapuból, rátűzte a labdát. Kedves olvasónk már kitalálhatta: félpályás góllal azonnal egyenlített a TABAK.