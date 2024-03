Pár héttel az aktív játékvezetők fizikai felmérője után, még február végén tartotta meg szokásos évadnyitó gáláját a Komárom-Esztergom megyei Játékvezető Bizottság Esztergomban. Az eseményen díjazták a legjobbakat, de megünnepelték a jubileumukat ünneplő bírókat is.

Kunstár Béla játékvezető (középen) különleges elismerésben részesült

Fotó: Pálmai Róbert

Az év legjobb vármegyei játékvezetője Kreitl Tamás lett, aki átvehette a Marton László-díjat. Kreitl Tamás előtt nagy jövő állhat, hiszen idén fogja még csak betölteni huszonharmadik életévét. Ő 2024-től már egy szintet meg is lépett, ugyanis bekerült az NB III.-as játékvezetői keretbe. A Vankó István-díjat Patócs Dorina vehette át, őt választották ugyanis legjobb asszisztensnek 2023-ban. A fiatal asszisztens díjazása üzenet lehet minden hölgynek, hogy érdemes belevágni a bíróképzésbe, már régen nem csak férfiak működhetnek közre a labdarúgó-mérkőzéseken.

Példaképdíjat kapott egy évtizedek óta tevékenykedő játékvezető

Az elmúlt év legjobb 25 éven aluli játékvezetője pedig Derecskei Bence, aki az Emsberger Gyula-díjat viheti haza a vitrinjébe. Jól látható, hogy Komárom-Esztergom vármegyében a fiatal játékvezetők dominálnak, szép kilátások ezek az egész területre kivetítve. A gálán elismerésben részesítették Kunstár Bélát a Csejtei István-díjjal, ami egy példaképdíj. A közlemény szerint „a játékvezetésért tett példamutató munkájáért” díjazták a már 50 éve a futballpályákon tevékenykedő szakembert. Különdíjban részesült még Horváth Tamás, aki 22 év után szögre akasztotta a sípot. A kicsivel több mint két évtizedből tízet az országos keret tagjaként töltött el, összesen 54 NB II.-es mérkőzés vezetése fűződik a nevéhez.

Az esztergomi játékvezetői bálon azonban nem csak a legjobbakat tüntették ki, de a jubileumokat tartó sípmestereket is köszöntötték. Fentebb már szó volt róla, hogy kereken 50 éve tevékenykedik játékvezetőként Kunstár Béla. Talán senkit nem lepünk meg vele, hogy a most díjazottak közül is ő kezdte a legrégebben a bírói pályafutását. 35 éves jubileumát ünnepelte Horváth Sándor, 30 éveset Erős Gábor és Szabó Géza, 25 éves karrierkezdésére pedig Bankó Istvánt köszöntötték. Imrő János, Molnár István és Szalai Balázs 15 éve fújtak bele először futballmérkőzésen hivatalosan a sípba, ugyanezt 10 évvel ezelőtt tette meg Gabala Zsombor, Holczhacker Attila és Kun Péter. Az ünnepeltek közül a legkésőbb bírói pályára lépőket is köszöntötték: Kurali Zoltán, Mann Ádám, Nagygellér Miklós és Sándor Tamás 5 éve tesznek a vármegye labdarúgásáért játékvezetőként.