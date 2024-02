Az elnökség tagjától megtudtuk, hogy a vármegye is küzd a játékvezetői hiánnyal. A probléma nem egyedi, hiszen az egész országban, sőt szerte Európában ez egy megoldásra váró feladat. A Komárom-Esztergomi szövetség ezért már minden év októberében toborzásba kezd, elsősorban az elektronikus felületeken, ahol könnyebben elérhető a 16-18 éves korosztály, akik az elsődleges célközönség. Rajtuk kívül azonban várják az idősebb generáció képviselőit is. Közülük elsősorban azok szoktak jelentkezni, akik rendelkeznek valamilyen futballista múlttal, korábban viszont jellemző volt, hogy az idősebb jelentkezőknek nem volt közvetett kapcsolata a labdarúgással. Ők elsősorban anyagi megfontolásból és a karrierlehetőség miatt választották a bírói pályát. A csökkenő játékvezetői létszámnak is köszönhetően viszont nem elérhetetlen a játékvezetői keret annak, aki céltudatos és komolyan gondolja ezt a pályát — tudtuk meg a Játékvezetői Bizottság elnökségi tagjától.