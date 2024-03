Mostanra már valószínűleg mindenki tudja, hogy a magyar férfi kézilabda-válogatott iszonyatos drámai körülmények között kijutott a nyári párizsi olimpiára a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban. Pedig többször is úgy nézett ki, hogy az álom nem teljesedik be. Végül csak összejött az az olimpia.

Chema Rodriguez sikerkapitány a levegőben az olimpiai részvétel kiharcolása után

Fotó: Flajsz Peter

Remekül kezdett a csapat, megléptek 3-4 góllal, aztán még az első félidőben jött az első hullámvölgy, a portugálok pedig kiegyenlítettek. A második játékrészben ahelyett, hogy kimásztunk volna a gödörből, egyre mélyebbre ástuk magunkat. A tizenöt perc alatt szerzett öt gól finoman fogalmazva is rettentően kevés, főleg egy olyan csapattól, aki a világ legnagyobb sporteseményére szeretne kvalifikálni. Teltek a percek, de csak nem akart magára találni a csapat. Elúszni látszott minden remény.

Az 50. percben aztán történt valami. A tatabányai arénában jelen lévő összes szurkoló, egy emberként felállt és úgy biztatta a mieinket. Addig sem beszélhettünk síri csendről, de innentől a portugálok valóságos pokolban érezhették magukat, a magyar válogatott játékosainak fejében pedig átkattant valami, és olyan fokozatra kapcsoltak, ahol ezen a hétvégén még nem jártak. Imre Bence - akinek a testében a szülei révén olimpikon vér csörgedezik - képtelen volt hibázni, kilenc lövésének mindegyike a portugálok hálójában kötött ki. Bartucz László pedig…

Nos, ha azt mondtuk, a norvégok ellen világklasszis teljesítményt nyújtott, akkor illik egy még magasabb jelzőt keresni. Univerzumklasszis? Bárhogy is nevezzük, ezen az estén a bolygó egyetlen kézikapusa sem tudott volna nála jobban védeni. A végére teljesen megbabonázta a portugálok lövőit, amit az utolsó percben művelt, az pedig bevonul a történelemkönyvekbe. A portugálok játékosa egy az egyben vitte Tatabánya hősére a labdát, aki felugorva teljesen felajánlotta a kapu jobb oldalát, hogy aztán akrobatákat megszégyenítve lehetetlen védést mutasson be. Utoljára magyar sportoló mozdulatától extázisba ennyire talán Csollány Szilveszter a 2000-es olimpiai döntőben gyűrűn bemutatott gyakorlatától kerültünk. Mindkettő felejthetetlen.

Egy olimpia, amin nem vehettünk részt

Magyarország 2012 után jutott ki ismét az ötkarikás játékokra. Az örökké emlékezetes sportteljesítményben pedig óriási szerepe volt a Tatabányán kézilabdázó Bartucz Lászlónak. Hol máshol is történhetett volna mindez, ha nem Tatabányán? A győzelem után pedig egy tatabányai legendát kértünk meg, hogy értékelje a látottakat. A 198-szoros válogatott Kontra Zsolt két olimpián – 1976-ban és ’80-ban - is tagja volt a nemzeti csapatnak. Emellett háromszor volt a világválogatott tagja. Volt gólkirály és a Tatabányával bajnokságot, valamint Magyar Kupát is nyert. Ma a MOL Tatabánya KC technikai vezetője. Szívesen és örömmel nyilatkozott válogatottunk sikerrel megvívott olimpiai selejtezőjéről.

— Ha nem is volt ilyen katartikus élmény, mint a mostani, Tatabányán tapasztalt ünneplés, de azért én is részese voltam valami hasonlónak. Az akkori nemzeti csapat három olimpiai indulást érő kvalifikációs párharcot is megnyert — emlékezett vissza. — Azokon a meccseken is óriási volt a hangulat, és az öröm. Mind a szurkolóké, mind a miénk. Három ilyen meccset nyertünk, de az ismert okok miatt (a keleti blokk országainak többsége a Szovjetunió nyomására bojkottálta a Los Angeles-i ötkarikás játékokat 1984-ben — a szerk.) csak két olimpián, a montrealin és moszkvain indulhattunk. Kontra Zsolt azt is elmondta, hogy a portugálok szövetségi kapitánya nagyon szimpatikusan nyilatkozott a találkozót követően. Gratulált a magyar válogatott tagjainak, és „oda-vissza” dicsérte a közönséget is.

Kontra Zsolt két alkalommal is megtapasztalhatta, milyen egy olimpia

Fotó: Koncz Márton / Forrás: Origo

— Visszakanyarodva a selejtezőkre: azt már a sorsoláskor tudtuk, hogy iszonyatosan nehéz csoportba soroltak bennünket – mondta a háromszoros tatabányai gólkirály.

– Talán a tunéziaiakat kicsit túlértékeltük, őket erősebbnek gondoltuk. Arról is esett szó, hogy hazai környezetben a portugálokat le tudjuk győzni, mert az lehet a továbbjutásunk kulcsa. Ez végül sikerült. Óriási gratuláció mindenkinek. A játékosoknak és a szakmai stábnak egyaránt. Ha össze akarnám foglalni a három nap történéseit, azt mondanám, fantasztikus környezetben, fantasztikus közönség előtt, egy hihetetlen akarattal küzdő magyar válogatott utazhat majd Párizsba. Maximális elismerés mindenkinek, akinek a legkisebb köze is volt a válogatottunk sikeréhez.