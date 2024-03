Az NBIII elmúlt két fordulójában már azt az arcát mutatta a Bányász, amit a szurkolók is vártak tőlük a téli szünet alatt. A győzelmeken kívül a Veszprém botlásának is örülhettek Tatabányán. A Budaörs csapata végül nem szólt bele az aranyéremért folyó csatába, hiszen még márciusban legyőzték a Tatabányát és a Veszprémet is, ráadásul úgy, hogy mindkét csapat a tabella elején állt a Pest vármegyei csapat elleni találkozókon.

Ősszel nem bírt egymással a Bányász és a Gyirmót második csapata

Fotó: Viszló Balázs

Gyürki Gergelyék ezúttal ismét idegenben lépnek pályára, ráadásul egy nagyon nehéz pályán, a Gyirmót FC Győr második csapata ugyanis a saját környezetükben eddig mindössze egyszer szenvedtek vereséget. A gyirmótiakat a Grosics Gyula Stadionban nem sikerült legyőzni, egyetlen gól sem született az őszi mérkőzésen. Ahogyan és amilyen játékkal túltette magát az Opus Tigáz Tatabánya az első tavaszi fordulóban elszenvedett vereségen, az alapján ők az esélyesei a találkozónak. A tét közben visszakerült a vállukra, mindössze egyetlen fordulót kellett eltölteniük üldözőként a tabella második helyén.

A Bányász legnagyobb ellenlábasa, a Veszprém a hazai pályán mindenkire veszélyes Balatonfüred otthonában lép pályára. A bajnokságból még tíz forduló van hátra, tényleg bármi megtörténhet, és az ellenkezője is.