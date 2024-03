A férfi kézilabda-válogatott olimpiai selejtező tornáját március 14-17. között rendezik meg a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban. A válogatott tagjai a helyszínen tartottak sajtótájékoztatót, illetve a média részére nyilvános edzést. A tréning előtt nyílt alkalmunk beszélgetni a MOL Tatabánya KC válogatott átlövőjével, Ancsin Gáborral.

Ancsin Gáborék jó hangulatban várják a tatabányai mérkőzéseket

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

— Először is, talán a legfontosabb kérdés: mit vár ettől az olimpiai selejtező tornától?

— Mind a három mérkőzés más-más szempontból lesz nagyon nehéz. Tunézia játéka teljesen más, mint amit az európai csapatoktól megszokhattunk, ezért nagyon oda kell figyelni rájuk és fel kell készülni megfelelően. Nehéz lesz mindegyik mérkőzés.

— A tatabányai helyszín miatt kétszeresen is hazai pályán érezheti majd magát. Milyen hangulatra számít?

— A hazai pálya eleve nagy előny, reméljük pozitívan fog hatni az egész csapatra. Számomra pedig valóban különlegesebb. A hangulattól nem tartok, itt Tatabányán, főleg válogatott mérkőzésen mindig telt ház előtt játszunk, mindig remek hangulatot teremtenek a szurkolók. Ez most is biztosan így lesz, a többi pedig már rajtunk múlik.

— Mennyiben különbözik egy olimpia a többi világversenytől, akár kézilabdában is?

— Egy olimpiai részvétel az minden sportolónak az álma. Nekem sajnos még nincsen ilyen összehasonlítási alapom, de minden álmom az, hogy vasárnap úgy hagyjuk el ezt az arénát, hogy már arról beszéljünk, mikor kezdjük meg a felkészülést a párizsi játékokra.

Gyorshajtás a kézilabdapályán Ancsin Gáborral

— Különlegesen jól sikerült a januári Európa-bajnokság, minden idők legjobb szereplését érték el a kontinensviadalok történetében. Van-e emiatt a csapaton nagyobb teher, nagyobbak lettek-e az elvárások?

— Ugyanúgy kell csinálnunk mindent tovább, ahogy szoktuk, nem szabad, hogy bármilyen teher nyomjon minket emiatt. Szép volt, nagyon jó volt, de a mostani feladatra koncentrálunk. Ilyenkor már nem szabad azon gondolkozni, mi volt az Eb-n, de nyilván a pozitív dolgokat át kell menteni. Ez a hét már arról szól, hogy mindenki kisajtoljon magából mindent.

— A szerbek elleni Eb-mérkőzésen a statiszták szerint az egyik gólnál 126,43 kilométer/órával ment a lövése. Fel lehet ezt tolni 130 fölé, ami már gyorshajtásnak számítana az autópályán?

— Ha ez kell ahhoz, hogy kijussunk az olimpiára, akkor rajta leszek. De természetesen ez csak apróság, nem is tudom mennyire hiteles. Örülni fogunk akkor is, ha sokkal lassabb gólokkal érjük el a célunkat.

A férfi kézilabda-válogatott legutóbb 2012-ben Londonban járt az olimpián, ahol egy máig emlékezetes, drámai mérkőzésen jutott be az elődöntőben Izland csapatát az utolsó másodpercekben legyőzve. Bár a döntő is nagyon közel volt, végül érem nélkül, a negyedik helyen zárt a válogatottunk. A mostani keretből Lékai Máté és Mikler Roland is tagja volt a londoni együttesnek.