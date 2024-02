Július 26-án megkezdődnek Párizsban az XXXIII. Olimpiai Játékok, ami természetesen a Tatabányai Sport Club (TSC) számára is rendkívül fontos és kiemelt esemény. Atlétikában, birkózásban, vívásban vagy akár ökölvívásban is erősíthetik a válogatottat a TSC sportolói a világ egyik legnagyobb sporteseményén.

Sámuel Botond, a TSC ügyvezető-elnöke a klub közösségi felületén beszélt a várakozásokról:

– Meglehet, hogy talán a legnagyobb esélye atlétáinknak van az olimpiai részvételre. Lesti Dia, Molnár Janka és Wahl Zoltán már az augusztusi, budapesti atlétikai világbajnokságon is felvillantotta a reményt, hogy ott lehet az idei ötkarikás játékokon. Mindhárman szépen szerepeltek, és úgy tűnik, a felkészülés is rendben lezajlott náluk.

Azt is elmondta, hogy az atléták az elmúlt napokban remekül szerepeltek mind a párizsi, mind a belgrádi nemzetközi versenyeken, amelyeken szorgalmasan gyűjtögették a pontjaikat a kvalifikáció megszerzéséhez.

– A birkózószőnyegen sportoló reménységünk, Murad Kuramagomedov helyzete némileg nehezebb, mert még két kvalifikációs verseny, valamint egy most kezdődő Európa-bajnokság vár rá. Az Eb-n nincs kvalifikációs lehetőség, de ranglista pontot lehet szerezni – mondta el az elnök.

(Közben a birkózó Eb már véget is ért, ahol Kuramagomedov remek szerepléssel csak kevéssel maradt le a dobogóról - a szerk.)

Áprilisban Európában, májusban pedig az interkontinentálisan kiterjedő kvalifikációs versenyeket rendeznek majd, amelyeken újabb lehetősége lesz a tatabányai birkózónak részvételi lehetőséget nyerni.

Az elnök azt is elárulta: a vívópáston több gondjuk is akadt. A tatai Kun Anna és a tatabányai Büki Lili sérülései miatt kerültek nehéz helyzetbe, ugyanis a két vívó a női párbajtőr csapat két alappillérje, a felépülésük pedig hosszabb időt vehet igénybe. A csapat másik két tagja, Muhari Eszter és Gnám Tamara azonban továbbra is eredményesen szerepel a versenyeken. Az olimpiai részvétel még az egyéni és a csapatversenyben szereplők számára is nyitott. Márciusban és áprilisban egy-egy Világkupa- és Grand Prix verseny döntheti majd el a résztvevők kilétét.

A TSC bokszolója, Oláh Levente decemberben megnyerte az ökölvívók felnőtt Magyar Bajnokságát, így ő már be is nézhetett az olimpia ajtaján.

– Ha esetleg idén még nem is, 2028-ban valószínűleg ott lehet Oláh Levente is az ötkarikás játékokon – foglalta össze gondolatait Sámuel Botond, elnök.