Kézilabda NB I., férfi, 15. forduló

Telekom Veszprém – MOL Tatabánya KC 34-31 (14-11)

Veszprém Aréna, 3400 néző, vezette: Altmár K., Horváth M.

Tatabánya: Székely M. – Rodríguez 4, Maras 6, Juhász Á. 2, Topic 4, Győri M. 1, Ugalde 1. Csere: Bartucz (kapus), Enomoto 3, Dissinger 6, Eklemovics 1, Pergel, Vajda H. 3, Vilovszki. Vezetőedző: Dragan Djukics.

Az eredmény alakulása, 3.p.: 1-1, 6.p.: 2-1, 13.p.: 5-2, 15.p.: 5-4, 20.p.: 9-9, 27.p.: 12-10, 34.p.: 17-16, 36.p.: 20-17, 38.p.: 20-20, 47.p.: 25-24, 51.p.: 27-28, 55.p.: 30-30, 58.p.: 32-30.

Kiállítások. 6, illetve 14 perc.

Hétméteresek: 6/3, illetve 2/0.

A Peric, Ancsin és Krakovszki Bence nélkül felálló Tatabányának nem túl magas odds-szot adtak a fogadóirodák arra, hogy sikerrel veszik a rekordbajnok és listavezető elleni – idegenbeli – találkozót. Eleinte erre nem is akart rácáfolni a vendég együttes, hiszen ziccereket, hétméterest hibázott, és a kapufákat is „jó” százalékkal találta telibe. Tegyük hozzá, az Építőknek is nevezett házigazdák sem jeleskedtek a helyzetek kihasználásában. Így aztán, némi meglepetésre – tíz perc után - mindössze három gólt láthatott a szépszámú publikum, miközben eladott labdákban és technikai hibákban nem volt hiány egyik oldalon sem. A félidő derekánál azonban felpörögtek az események. A gólok felváltva „potyogtak”, mert a Kék Tigrisek tartani tudták a lépést.

Szünet után, két és fél perc alatt hat gólt láthattak a nézők. Ennek leginkább a tatabányai szurkolók örülhettek, hiszen kedvenceik egy gólra felzárkóztak. Djukics mester remekül meccselt, szakmai stábjával pedig kiválóan forgatta foghíjas csapatát. Ennek az lett a következménye, hogy tíz perccel a találkozó lefújása előtt a vendégeknél volt az előny, pedig a kék-fehérek ekkor már – gyakorlatilag – végig emberhátrányban kézilabdáztak. Ez azután a véghajrában köszönt vissza, mert a tatabányaiak energiáit felőrölte a szinte állandó öt a hat elleni játék. Ám így is minden dicséretet megérdemelnek a vendégek, alaposan kitettek magukért…

Sibalin Jakab, a tatabányaiak edzője: - Elsődleges célunkat, hogy játszunk egy jó meccset, elértük. Úgy gondolom, egy kis rutin hiányzott az igazi meglepetéshez. Veszprémben, a hajráig pariban lenni a hazaiakkal, az már önmagában bravúr. Le a kalappal a srácok előtt, de azért, kár volt a végéért…