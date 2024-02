Még november elején maradt el a Komárom-Esztergom vármegyei másodosztályban a Tatabányai Vasas - Dunaszentmiklós mérkőzés, amelyet a mögöttünk hagyott hétvégén pótoltak. Ezzel - még ha csak egy találkozóval is - kezdetét vette a régóta várt tavaszi szezon a vármegye amatőr labdarúgóéletében.

Nyári Károly, a Dunaszentmiklós elnöke a kemma.hu-nak elárulta, hogy már nagyon várta az egész csapat a hosszúra nyúlt téli szünet után a tétmeccset, ami előtt másfél hónapot készültek. Ezalatt több felkészülési mérkőzést is játszottak, amelyeken egy alkalommal szenvedtek vereséget - egy területi elsőosztályú csapattól -, a többi találkozón viszont nyerni tudtak. A Dunaszentmiklós a hivatalos tavaszi rajton a rivális Tardos csapatához látogat, akikkel az elnök szavai szerint mindig is jó hangulatú mérkőzéseket szoktak játszani.

A bajnokság sorsolása úgy hozta az életet Dunaszentmiklóson, hogy ősszel a találkozóik nagy részét hazai pályán játszották, ezáltal értelemszerűen tavasszal szinte végig idegenben lesznek kénytelenek pályára lépni. Nyári Károly elárulta, hogy saját közönségük előtt különösen veszélyesek szoktak lenni az odalátogató csapatokra, de a most bepótolt Tatabányai Vasas elleni összecsapás is azt mutatja, hogy idegenben is számolni kell velük.

A tabellán második helyen álló klub elnöke bizakodva tekint az előttük álló pár hónapra, szeretnének minél előrébb végezni a bajnokságban. Szerinte még a listavezető Mocsát is el tudják csípni, akikhez éppen a tavaszi harmadik fordulóban fognak látogatni.