A tél folyamán alatt három edzőmérkőzést tudtak játszani vármegyei első osztályú és ifjúsági csapatokkal szemben, amelyeken felemás eredménnyel szerepeltek, de maguknál erősebb ellenfelek is voltak az edzőpartnerek. A hétvégén viszont egy vármegyei harmadik ligás együttessel zárják le a felkészülést, a Naszály elleni mérkőzés után a következő már tétmeccs lesz a számukra is. Az elnök szavai szerint a csapat készen áll a folytatásra, várják is már nagyon tavaszi rajtot. A mocsaiak előnyére válhat az is, hogy a keret nagyjából egyben maradt. A csapattól egy játékos távozott, miközben egy érkezőről is

A Mocsa KSE a szezonban eddig egy döntetlent játszott, az összes többi mérkőzését megnyerte, így egy hasonlóan remek tavaszi szerepléssel veretlenül lehetnek bajnokok, ami bármelyik ország bármelyik ligájában megsüvegelendő teljesítmény.