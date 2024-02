Az első félidőben rendkívül szoros összecsapást láthatott a publikum, a legnagyobb különbség mindössze hat pont volt a két gárda között. Szinte minden mutatóban azonosan álltak a felek, ennek megfelelően a szünetben egypontos szolnoki vezetéssel mehettek az öltözőbe a játékosok, ami még a labdarúgásban sem számít megnyugtató előnynek, nem hogy kosárlabdában. A nézőtéren ülők egy rendkívül élvezetes és izgalmas mérkőzést láthattak.

Egy pillanatra felsejlett a női válogatott összeomlása

A második játékrészre azonban az Olajbányász játékosai mintha elfelejtettek volna kijönni. Az OSE rendkívül harcosan, szívósan ugrott neki a harmadik negyednek, aminek zsinórban szerzett 11 pont volt a jutalma, így gyorsan kialakult az eddigi legnagyobb különbség a mérkőzésen. A vendégcsapat nem tudta felvenni a ritmust, hat perc alatt mindössze egyetlen árva pontot tudtak felírni az eredményjelzőre, miközben a hazaiak sorra szerezték a kosarakat. A 26. percre ezért már szélesebbre is nyílt az olló, az oroszlányiak 67-52-re elhúztak. A hazai publikum dörzsölhette a tenyerét, bár a kosárlabda magyar szerelmeseinek még nagyon frissek az élményei a női válogatott 22 pontról elbukott olimpiai selejtezője kapcsán.

Az Olajbányász rá is ijesztett a hazaiakra, hiszen pillanatok alatt lefaragták a hátrányukat 3 pontra. A Lions azonban nem zuhant össze a 0-12-es szolnoki rohanástól: a következő négy támadásukat sikeresen fejezték be, miközben az ellenfél nem szerzett pontot, így ismét két számjegyű volt a különbség Váradi Kornél alakulatának a javára. A negyedik negyed már nem hozott ekkora izgalmakat. Ugyan a vendégek egyszer még megközelítették az OSE-t 6 pontra, de a felzárkózás kérészéletű volt. A végére teljesen összezuhantak a vendégek, az OSE játékosai pedig brillíroztak. A vége 18 pontos, teljesen megérdemelt győzelem lett. Az OSE Lions ezzel egymás utáni két mérkőzését is meg tudta nyerni, amire legutóbb még tavaly ősszel volt példa.

Eddig jól teljesít az OSE Lions új kanadai játékosa

Váradi Kornél vezetőedző boldogan értékelhette a mérkőzést: — Először is úgy gondolom, hogy egy nagyon jó ellenfelet győztünk le, gratulálok a játékosaimnak, nagyon büszke vagyok rájuk. A második félidőben 30 pontot kaptunk, szigorúbb lett a védekezésünk. Nekünk voltak olyan kosaraink, amik nekünk adtak előnyt és megvolt a hitünk a dobásokban. Tényleg nagyon büszke vagyok a srácokra és gratulálok nekik, hatalmas dolgot tettek.