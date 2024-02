Bárhol játszott Marian Cozma, mindenhol sikeres volt

Marian Cozma 1982. szeptember 8-án született Bukarestben. Édesapja és édesanyja is kézilabdáztak, mindketten játszottak a román nemzeti válogatottban. Így nem is lehetett kérdés, hogy az ifjú Marian milyen területen fog kiteljesedni az életben. Ennek megfelelően kézilabdás pályafutását a Dinamo Bukarestben kezdte, a csapattal számos sikernek volt a részese. Román bajnoknak és kupagyőztesnek is mondhatta magát, miközben a felnőttválogatottban is bemutatkozhatott egy Fehéroroszország elleni meccsen. A jó szereplés meghozta a gyümölcsét, 2006-ban Veszprémbe szerződött, Európa egyik élcsapatához. A bakonyi csapattal kétszer-kétszer megnyerte a magyar bajnokságot és a Magyar Kupát, egy alkalommal pedig az EHF-kupát is sikerült elhódítaniuk.

Marian Cozmának nem a végzetes veszprémi este volt az első, amikor megtámadták. Még 2005-ben a Rapid Bukarest fanatikusai felismerték az utcán és egy kést szúrtak a hátába. Abból a sérüléséből még szerencsésen felépült. 2009. február 8-án az újabb késszúrás azonban már az életét követelte.