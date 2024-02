Emellett annak is örülhettek a kék-fehér szurkolók, hogy majd’ egyévnyi kihagyás után a csapat egyik irányítója, Peric visszatért a hazai csapatba. A Kék Tigrisek lendülete a tízgólos előny tudatában sem hagyott alább. Úgy tűnt, aki csak megfordul a vendégek kapuja előtt, az be is talál. Ennek eredményeként már az első harminc perc lefújását követően sem maradtak kérdések afelől, hogy melyik gárda nyeri majd a találkozót.