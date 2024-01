A Krakovszi-ikrek szurkolóinak nagy bánatára csak Krakovszki Zsolt lépett pályára a csoportmérkőzésen, aki a meccs után azt nyilatkozta, bár most debütált felnőtt világversenyen, nem volt feszült, mert csapattársai már az öltözőben is biztatták, támogatták. Azt mondta, nagyon jó érzés volt ennyi ember előtt játszani, az pedig, hogy így nyertek a végén, leírhatatlan. Ikertestvére, Krakovszki Bence, aki 2023 nyarától a tatabányaiak játékosa, most nem lépett pályára.