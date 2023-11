A 12., azaz az utolsó előtti idei fordulóval folytatódik a területi első osztály. Először az évben minden találkozót vasárnap rendeznek, azaz nem lesz szombati párharc. Lesz egy északi rangadó, ahol a Tát fogadja majd az Esztergomot. A Tát az előző körben óriási meglepetésre kiütötte a Tatát, míg az Esztergom nem játszott. A forma és a tabella alapján is a hazaiak az esélyesek. A Tát 12, az Esztergom 5 pontot gyűjtött be idén. A tátiaknak ez lesz az utolsó hazai meccsük 2023-ban.

Az Almásfüzitő is búcsúzik a hazai közönségétől, bár az még nem dőlt el, hogy a szintén hazai, Esztergom elleni találkozót mikor pótolják. Most a Kecskéd érkezik majd Füzitőre. Linczmaier László csapata eddig pont kétszer annyi pontot gyűjtött be, mint a hazai gárda, így esélyesebbnek is tűnik a három pont begyűjtésére. A Kecskéd az előző körben egy pontot gyűjtött a Koppánymonostor ellen.

A két csapat általában jó meccseket játszik egymással, nehezen elképzelhető, hogy 0-0-ra végeznek a felek. A Koppánymonostor az előző hétvégén nem tudott győzni, így most kettőzött erővel megy a Bábolna elleni meccsnek. Szegény Bábolna teljesen elfogyott a szezon végére, az előző fordulóban már a kapust is a mezőnybe cserélte be Józsa Péter, ennek ellenére a hatodik helyen áll a csapat, és a két klub között mindössze négy pont a különbség, szóval egyáltalán nincs lefutva ez a találkozó.

Az előző fordulóban fontos meccset nyerő Lábatlan ezúttal Zsámbékra utazik. Bodó László csapata is hozta a kötelezőt Bábolnán, így két győzelemből érkező csapat meccse lesz ez. A tabellán azért távol van egymástól a két gárda, hiszen a Zsámbék a dobogón áll, a Lábatlan pedig a kilencedik. Kereken tíz pont a különbség, ami azt jelenti, hogy a Zsámbék eddig kétszer annyi pontot gyűjtött, mint Karcagi Pál csapata. A hazaiaknak hivatalosan ez lenne az utolsó hazai meccsük, de az első fordulóból elmaradt Vértesszőlős elleni meccset is még novemberben lejátsszák.

A forduló rangadója a Sárisáp-Nyergesújfalu lesz. A két csapat egyrészt földrajzilag, másrészt a tabellán sincs egymástól messze, ráadásul a keretekben is van bőven átfedés, így a két klub jól ismeri egymást. Most a Sárisáp lesz hazai pályán. Fenyvesi László csapata az előző fordulóban meglepő vereséget szenvedett a Lábatlan ellen, de valahogy a jobb csapatok ellen mindig jobban szerepel a gárda. A Nyergesújfalunál pedig jelenleg nincs jobb csapat, hiszen magabiztosan vezeti a tabellát Szoboszlai Tamás csapata: tíz meccsből kilencet is megnyert, és még veretlen. Az őszi elsőség szinte már zsebben van, de matematikailag is meg lehet ünnepelni, ha győz a csapat Sárisápon. Lesz egy alsóházi rangadó is a Vértes jegyében: a Somló fogadja a Szőlőst. Egyik csapat sincs túl jó formában, a Vértesszőlős sereghajtó, a Vértessomló pedig a tizedik helyen áll.

Területi I. osztály, 12. forduló

November 12., vasárnap, 13:30

DG Tát-FC Esztergom

Kun Imre, a Tát technikai vezetője: - Esztergom elleni mérkőzések mindig rangadónak számítanak, teljesen mindegy, hogy a két csapat éppen melyik helyet foglalja el a tabellán. Ha nem kellő koncentrációval megyünk fel a pályára, akkor rettentő nehéz dolgunk lesz. Küzdős, kemény mérkőzésre számítok.

Almásfüzitői SC-Wati Kecskéd KSK

Szalai Gábor, az Almásfüzitő vezetőedzője: - Megnehezíti a dolgunkat a sérüléshullám és az eltiltások száma, de a Kecskéddel mindig jó hangulatú, és szoros mérkőzéseket szoktunk játszani. Erre számítok most is, annak ellenére, hogy két hete nem tudtunk edzeni a saját pályánkon a heves esőzések miatt.

Koppánymonostori SE-Bábolnai SE

Vigh László, a Koppánymonostor vezetőedzője: - A múltheti eredmény nem volt túl tökéletes, de játékban elégedett voltam a csapattal. A Bábolna ellen mindig nehéz meccseket játszottunk, most sem lesz egyszerű. Jó minőségű munka volt a héten. Az időjárás miatt csak műfüvön tudtunk edzeni, de a meccs rendes füvön lesz. Bízom benne, hogy egy jó iramú találkozót láthatnak majd a kilátogató szurkolók.

Zsámbéki SK-Lábatlani ESE

Bodó László, a Zsámbék vezetőedzője: - Bábolnán is biztató volt a játékunk, és ha ezt át tudjuk menteni a hétvégére, akkor otthon tarthatjuk a nagyon fontos pontokat egy kellemetlen ellenféllel szemben.

Sárisápi BSE-Nyergesújfalu SE

Fenyvesi László, a Sárisáp vezetőedzője: - Ismerjük a nyergesi csapat erényeit, tisztességesen felkészülünk belőlük, és megpróbálunk hazai pályán meglepetést okozni a listavezető ellen!

Vértessomló-Vértesszőlősi SE

Nagy Géza, a Vértessomló vezetőedzője: - Gyenge kezdés után erős visszaesés, de reméljük, hogy egy jó befejezés következik.