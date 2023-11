A portál megjegyzi, hogy a novemberi karácsonyi ajándékozás ötletgazdája az igencsak jó formában lévő és a bajnoki aranyra hajtó Liverpool két labdarúgója, Curtis Jones és Virgil van Dijk volt. A kezdeményezők úgy gondolták, egy kis meglepetés tovább fokozhatja az öltözőn belüli jó hangulatot.

A Bors megírta, hogy Szoboszlai Dominik sem maradt ki a jóból: Curtis Jones egy saját maga által fémjelzett párnával és egy bögrével, valamint egy ahhoz tartozó alátéttel lepte meg a magyar labdarúgó válogatott tehetségét, míg Virgil van Dijk egy vörös köntös adott ajándékba.

Szoboszlai Dominik szemmel láthatóan örült a meglepetéseknek, a bögrét azonnal használatba is vette, az edzőközpontban pedig magára öltötte a köntöst is – mosolyt csalva ezzel a társak arcára. A kommentelők tetszését is elnyerte az ajándékozás ötlete, ráadásul Dominik reakcióját is pozitívan értékelték.