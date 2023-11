A Déli csoport listavezetője, a Dunaalmás simán verte a Rédét a Bakonyszombathelyen rendezett összecsapáson, a fordulót a második helyről kezdő Ete viszont alapos verést kapott Szákszenden. Ezzel lezárult az eteiek hét mérkőzésből álló győzelmi sorozata. A forduló rangadóján a Császár egy feszültségektől sem mentes, három kiállítást is hozó találkozót nyert meg a Bana vendégeként, így zsinórban ötödik győzelmét aratva feljött a második helyre. A Csém a papírformának megfelelően kiütötte a sorozatban ötödször veszítő Dadot, a győztes csapatban Kollár Márk triplázott. A Bokod könnyedén verte a továbbra is pont nélküli Bársonyost, míg a Bakonyszombathely Kocson aratott győzelmével stabilizálta nyolcadik helyét. A csoport góllövőlistájának élén továbbra is az etei Gyüszi Levente áll 26 találattal.

Északon az első helyen álló Naszály magabiztos győzelmet aratott a Széchenyi vendégeként, érdekesség, hogy a két csapatból összesen három játékos duplázott a mérkőzésen. A Naszály egymás után nyolcadik meccsét nyerte meg. A második helyen álló Pilismarót könnyedén győzött Vértestolnán, a vendégcsapatban az Eichenvalder testvérek, Kevin és Róbert dupláztak. Előbbi 16, utóbbi 14 góllal áll a góllövőlista első, illetve második helyén. A Szomód az első fél­időben hátrányba került a Süt­tő ellen, de tíz percen belül fordított és ezzel meg is nyerte a mérkőzést. A Szomód ezzel feljött a harmadik helyre, megelőzve az év végére kipukkadó TABAK-ot. A tokodaltáróiak nem bírtak hazai pályán az Annavölggyel, igaz, kapusuk kiállítása miatt a 38. perctől emberhátrányban játszottak. Úgy tűnt, hogy az eddigi összes mérkőzését elveszítő Bajót ezúttal is pont nélkül marad, hiszen a vendég Oroszlány a negyedik percben már két góllal vezetett ellene. A Szikra azonban összeszedte magát és nagy bravúrt végrehajtva döntetlenre mentette a gólokban gazdag mérkőzést. Az oroszlányiaknál Hideg Zsolt Dániel triplája is kevés volt a győzelemhez.

Területi III. osztály, Déli csoport, alapszakasz, 12. forduló

Banai KSK–Császári SE 2–3 (0–2)

Bana, vezette: Szabó Géza (Kiss Csaba, Aschenbrenner Richárd).

Bana: Molnár B. – Brulich, Nyári, Pintér (Varga G., 66.), Szarvas P. (Horváth M., 46.), Berecki, Szarvas E., Rózsahegyi, Róth, Ress, Varga P. (Békási, 83.). Technikai vezető: Nagy Szilárd.

Császár: Karászi – Cseh, Kalucza, Szekeres I. A. (Vas, 74.), Bauer, Rendes (Horváth P., 49.), Beke, Vincze, Pinzariu (Molnár G., 79.), Orban (Lázár, 81.), Nagy B. (Nagy I., 18.). Technikai vezető: Mohácsi Richárd.

Gólszerző: Nyári (76. – tizenegyesből), Varga G. (96.), illetve Rendes (27.), Kalucza (36. – tizenegyesből), Pinzariu (62.).

Kiállítva: Berecki (71.), illetve Cseh (65.), Karászi (93.).

Bokod FCE–Bársonyos SK 5–1 (2–0)

Bokod, vezette: Sándor Tamás.

Bokod: Antal Dávid – Zsigmond (Szűcs, 46.), Orosz (Krotki, 46.), Bognár, Ősz B. (Cser, 46.), Magyarcsik (Kese, 46.), Erdős (Lázár, 46.), Gruber (Pintarics, 46.), Molnár R. (Piczil, 46.), Molnár Cs., Antal Dániel.

Bársonyos: Polgár – Kálnai, Mantler, Vida, Sinka Á., Tamási, Szarvas, Skuba, Török, Molnár, Ősz G. F.

Gólszerző: Gruber (8.), Erdős (19.), Lázár (57.), Kese (73.), Antal Dániel (83.), illetve Ősz G. F. (89.).

Csémi SE–Dad SE 7–0 (3–0)

Csém, vezette: Szajkó Árpád Attila (Török Gergő).

Csém: Farkas – Kovássy (Kucsik, 62.), Balázs A., Körmendi, Gerencsér, Szabó Cs., Kollár, Gyökeres (Hegyvári, 51.), Torday, Horváth Á. I., Balázs K. Technikai vezető: Szabó István.

Dad: Györök – Ginder, Szalontai (Bierbauer, 65.), Kerékgyártó (Csizi, 60.), Gerlinger, Bánhegyi, Horváth Zsombor, Hujber, Bagi, Kőmíves, Bíró. Technikai vezető: Purger József.

Gólszerző: Kollár (20., 28., 77.), Torday (34.), Balázs K. (49., 53.), Szabó Cs. (90.).

Kocs KSE–Bakonyszombathely KSE 1–4 (0–1)

Kocs, vezette: Horváth István.

Kocs: Pénzes – Bognár, Hörömpöli (Tóth, 52.), Teberi (Schrail, 82.), Kvittung G. (Kalmár, 67.), Ábrahám (Hatvan, 67.), Tromposch (Kis, 67.), Karsai, Gombik (Bede, 89.), Kovács K., Kvittung Tamás (Eszlári, 82.). Technikai vezető: Kvittung Tibor.

Bakonyszombathely: Szalay – Áment, Árki, Nebehaj M. (Spohn, 60.), Szarvas (Nebehaj T., 65.), Nyári A., Sulák, Nyári M., Kovács L. (Dróth, 85.), Mészáros T., Tóth S. (Mészáros I., 65.).

Gólszerző: Bognár (55.), illetve Nyári A. (21.), Nebehaj M. (50.), Szarvas (62.), Nebehaj T. (83.).

Rédei KSE–D.M.A.C. Dunaalmás 1–5 (0–3)

Bakonyszombathely, vezette: Urszán István.

Réde: Egri – Takács B., Major, Sáhó, Horváth M., Takács D., Balogh D. (Balogh M. J., 19.), Horváth Z. (Czigány, 73.), Buda, Rákóczi (Köbli, 60.), Bálint.

Dunaalmás: Kovács V. – Sáling K., Gerencsér, Járfás, Kovács G., Adorjáni (Szabó, 53.), Doma M., Végh (Doma P. Á., 69.), Sáling G. (Szelőczey, 60.), Mezei, Mészáros. Technikai vezető: Doma Péter Árpád.

Gólszerző: Takács B. (88.), illetve Végh (14., 68.), Adorjáni (28.), Mészáros (32.), Gerencsér (52.).

Szákszendi SE–Etei SE 5–1 (1–0)

Szákszend, vezette: Janovics István (Bokor Benjamin Alex, Bezzeg Noémi).

Szákszend: Teberi (Varga, 82.) – Szabó G., Szécsi, Klestenitz Á. (Desics, 79.), Kocsis (Kázmér, 81.), Müller K., Mezőfi, Kovács T., Petrás, Klestenitz M. (András, 46.), Kiss J. (Schaffhauzer, 72.). Vezetőedző: Kiss László.

Ete: Fülöp – Vági, Hanikám (Baráth, 51.), Szeles, Gyüszi, Szabó P., Lami, Stamler (Szabó M., 54.), Szíjj, Tóth, Járóka. Technikai vezető: Keszthelyi László.

Gólszerző: Petrás (8.), Klestenitz Á. (48.), Müller K. (53.), Kocsis (67.), Kázmér (82.), illetve Szeles (75.).

Kiállítva: Tóth (Ete, 68.).

Északi csoport, alapszakasz, 12. forduló

Bajót Szikra SE–Oroszlányi SZE 4–4 (1–2)

Nyergesújfalu, vezette: Bankó István (Berecz Levente).

Bajót: Sampaio – Dum, Francisco, Chissola, Campos, Higino, Cunha, André, Bujka (Miguel, 75.), Tati, Imbinga. Vezetőedző: Cauxeiro Carlos Miguel.

Oroszlány: Szabó – Frigur, Karasz (Varga, 54.), Fekete (Sztankó, 67.), Lakatos, Hideg Zs. D., Hideg R., Turi (Gyenes, 86.), Dobai (Hideg T., 54.), Rácz, Demeter. Vezetőedző: Gálos Csaba.

Gólszerző: Campos (28.), Higino (67.), Tati (73., 88.), illetve Hideg Zs. D. (3., 60., 77.), Frigur (4.).

Bar-Nul Szomódi SE–Süttői SC 2–1 (2–1)

Szomód, vezette: Urbán Ádám.

Szomód: Alapi – Tóth N., Szőnyi, Bóka (Clerc, 71.), Dományi M. S. (Dományi L. M., 75.), Holecz, Takács B. (Vörös, 89.), Metzger, Gulyás (Stern, 90.), Nagy (Tímár, 71.), Andai M. (Lengyel, 83.). Vezetőedző: Andai Béla.

Süttő: Styecz – Eberst, Tárai, Viszolai, Vajda, Tóth P. (Bácskai, 83.), Kuthy, Tóth K., Szabó, Galambosi, Takács Z. Gy.

Gólszerző: Holecz (32.), Takács B. (39.), illetve Tóth K. (29.).

Széchenyi TSE–Naszály SE 2–5 (1–2)

Tatabánya, vezette: Huszka Dániel László (Biri Csaba).

Széchenyi: Bokányi – Magyari V., Beck, Szabacsi, Szántó, Csordás (Magyari M., 8.), Gyuricza, Vendégh, Kapui, Pápai, Hagymási (Benő, 86.).

Naszály: Véber K. – Jószai, Véber P., Babai A., Németh (Lakatos Zs., 75.), Ecsedi, Nagy F. K., Kóródi, Seres, Szirony (Mészáros, 59.), Bucsek Á. (Glonczi, 63.). Vezetőedző: Mátyás Gábor.

Gólszerző: Magyari V. (15., 64.), illetve Ecsedi (31., 32.), Babai A. (55.), Nagy F. K. (61., 83.).

TABAK–Annavölgyi Bányász SE 0–0

Tokodaltáró, vezette: Szolonka Sándor.

TABAK: Gárdonyi – Mohácsi (Hegedűs, 39.), Felföldi G., Zima, Kara L., Felföldi Á. K., Mátyók (Végh Á. E., 80.), Kara K. (Soláry, 88.), Kőrösi, Boldizsár (Pápai, 58.), Horváth.

Annavölgy: Kuczmog – Kiss, Kosznovszki, Varga, Végh T., Farkas, Kelemen, Somogyi, Balogh, Ferenczy, Teperics K. Zs.

Kiállítva: Gárdonyi (TABAK, 38.).

Vértestolnai TE–Pilismarót SC 1–5 (1–3)

Vértestolna, vezette: Farkas Péter Benjámin (Kalics Gergő).

Vértestolna: Juhász – Simon, Hartai, Piff, Iványi K., Zhorela, Iványi J. I., Áprili, Erdős, Steiner, Pszota. Technikai vezető: Bach Dániel Sebastian.

Pilismarót: Kabai – Kovács, Kneiszel, Laskai L., Pintér G., Eichenvalder K., Léb, Eichenvalder R., Sáros, Varga, Pál.

Gólszerző: Iványi K. (45. –tizenegyesből), illetve Eichenvalder K. (3., 72.), Eichenvalder R. (12., 34. – tizenegyesből), Kovács (76.).

Szabadnapos: Héreg FC.



Északi csoport



1. Naszály 11 10 1 - 54-14 31 2. Pilismarót 11 7 2 2 44-16 23 3. Szomód 11 6 1 4 29-18 19 4. TABAK 10 6 1 3 24-19 19 5. Oroszlány 10 5 2 3 26-24 17 6. Annavölgy 11 4 2 5 28-33 14 7. Süttő 11 4 1 6 15-20 13 8. Széchenyi 10 3 2 5 23-31 11 9. Héreg 10 2 1 7 16-31 7 10. Vértestolna 10 1 2 7 15-36 5 11. Bajót 7 - 1 6 11-43 1

