Az Esztergom szintén csak egy meccsen van túl, bár abban kevés köszönet volt, hiszen 7-3-ra kikaptak a Kecskéd ellen. Az esztergomi keret ismét alaposan kicserélődött, több 18 éven aluli játékos is szerepel a csapatban, így ez a szezon leginkább a túlélésről fog szólni. A Bábolna két meccsből egyelőre egy ponttal áll, így az Esztergom ellen remek alkalom nyílik a javításra. A két klub jól ismeri egymást, az előző szezonban kétszer is összecsaptak. Akkor mindkétszer a Bábolna örülhetett, és most is erre van a nagyobb esély. A listavezető Nyergesújfalu címvédőként kettőből kettővel nyitott, viszont a szerdai mérkőzését elveszítette a Tata ellen, így elég fáradtak lehetnek a játékosok, ráadásul kapitányát veszítette a csapat, hiszen Mann Patrik a kiállítás sorsára került a szuperkupában. A Tát eddig egy győzelmet és egy vereséget gyűjtött be, de a címvédő ellen nem tűnnek esélyesnek.

A Vértesszőlősben és az Almásfüzitőben közös, hogy eddig csak egy meccset játszottak a bajnokságban, és azt elvesztették, bár vereség és vereség között is van különbség. A Vértesszőlős óriási kiütésbe szaladt bele, míg a Füzitőnek sokáig volt esélye a pontszerzésre. Nagyon fontos derbi lesz ez mindkét csapat számára, hiszen az első győzelemért hajtanak. Az előző szezon meglepetéscsapata, a Vértessomló brutál rosszul kezdte a szezont, két vereségen van túl, így sereghajtó. A bajnoki címre törő Koppánymonostor otthonában sem lesz egyszerű dolga Nagy Gézáéknak. A lila-fehér csapat az előző körben magabiztos győzelmet aratott. Az előző szezonban nagyon szoros meccseket vívott egymással a két csapat, ha a Vértessomló tudja hozni a tavaly látott teljesítményt, akkor ez most is így lehet. A forduló rangadója a Zsámbék–Sárisáp lesz. A hazaiak most tértek vissza az NB III.-ból, és egyből kiütéssel nyertek, míg a Sárisáp nagyon összeért, és az egyetlen meccsét be is húzta, így két hárompontos csapat játszik majd. Ez a két együttes vívta a három évvel ezelőtti „bajnoki döntőt”, amikor az utolsó forduló előtt mindkét csapatnak volt esélye a bajnoki címre. Akkor a Zsámbék tudott nyerni, amivel a bajnokságot is behúzta.

Területi I. osztály, 3. forduló, Szeptember 9., szombat, 16 óra

Tatai AC–Lábatlani ESE

Wéber Roland, a Tata vezetőedzője: – Szerdán egy komoly sikert értünk el a Szuperkupa megnyerésével. Ez viszont egy másik meccs, másik sorozat! A Lábatlan egy feljutó csapat, akik nagyon motiváltak. Nagyon nehéz feladat vár ránk, de itthon kell tartanunk a három pontot.

FC Esztergom–Bábolnai SE

Spóner József, az Esztergom vezetőedzője: – Fiatal csapatunkkal szeretnénk jobb eredményt elérni, mint a múlt héten. Ez mindenképpen fontos lenne ahhoz, hogy hamar bele tudjunk rázódni a bajnokságba.

DG Tát–Nyergesújfalu SE

Kun Imre, a Tát technikai vezetője: – A bajnoki címvédő látogat hozzánk a hétvégén, akik most is jó formában vannak, hiszen két győzelemmel kezdték a szezont, és jelenleg is a tabella élén állnak. Vasárnap ezt a sorozatot szeretnénk megtörni. A célunk mindig a három pont megszerzése, és ez Nyerges ellen sem lesz másképp.

Almásfüzitői SC–Vértesszőlősi SE

Szalai Gábor, az Almásfüzitő vezetőedzője: – Hazai pályán mindenképpen szeretnénk három pontot gyűjteni lelkes közönségünk előtt. Nem a bajnokságban elfoglalt helyekből indulunk ki. Tiszteljük a Vértesszőlőst, az előző szezonban is borsot törtek az orrunk alá, de most igyekszünk javítani.

Koppánymonostori SE–Vértessomló

Vigh László, a Koppánymonostor vezetőedzője: – Játszottunk már a Vértessomlóval idén, tudjuk, hogy mire számíthatunk. Nem téveszt meg minket a csapat múlt heti veresége, mindig nagyon szoros meccseket játszottunk. Nagyon sok a hiányzónk, vannak eltiltottjaink, sérültjeink is. Azért vannak ügyes fiataljaink, hogy megoldják ezeket a helyzeteket. Hasonló arcunkat szeretnénk mutatni, mint az előző fordulóban.

Zsámbéki SK–Sárisápi BSE

Bodó László, a Zsámbék vezetőedzője: – Egy mind minőségben, és mind szervezettségben rengeteget fejlődött csapat érkezik hozzánk. Nagyon nehéz találkozóra számítok. Megpróbáljuk itthon tartani a három pontot, de azért komoly munkát kell beletegyünk a mérkőzésbe.