Vármegyei szuperkupa, döntő Tatai AC–Nyergesújfalu SE 1-0 (0-0) Tata, vezette: Katona B. M. (Marosi M., Patócs D.). Tata: Szabó T. – Németh, Felső, Bombicz (Terplán, 64.), Nagy, Zuggó, Dragonya (Unger, 71.), Visnyovszki (Szabó, 24.), Mártonfi, Máté-Kovács, Hauzer. Vezetőedző: Wéber Roland. Nyergesújfalu: Borsiczki – Cseh, Tóth (Hajnal, 58.), Farkas, Mann, Balogh A., Szoboszlai T. (Motuz, 88.), Bogárdi (Vass, 68.), Raffai, Takács, Manga M. Játékos-edző: Szoboszlai Tamás. Gólszerző: Terplán (92.). Kiállítva: Hauzer, illetve Mann (egyaránt a 62. percben).

Egymás után második alkalommal rendezték meg a szuperkupa döntőjét vármegyénkben. Ahogy tavaly, úgy idén is a Tatai AC volt az egyik résztvevő, és ugyanazon a jogcímen: a vármegyei kupa legutóbbi győzteseként. Az ellenfél ezúttal a Zsámbéki SK után a Nyergesújfalu SE volt, amely még Darabos Gábor vezetésével nyerte meg legutóbb a vármegyei bajnokság első osztályát.

A két klub már két évvel ezelőtt is vívott egy kupadöntőt (mégpedig a vármegyeit), akkor nagyon hasonló volt a helyzet, hiszen akkor is a Tata volt jobb egy góllal és két piros lap is született a mérkőzésen. Most is ez történt: a Tatán rendezett találkozó végig kiegyenlített játékot hozott, a második játékrész derekán a hazaiaktól Hauzer Martin, a vendégektől a kapitány, Mann Patrik kapott pirosat, így tíz emberrel folytatták a csapatok. Amikor már mindenki elkönyvelte a döntetlent, akkor a csereként beálló Terplán Zoltán jött, és eldöntötte a találkozót.

A 92. percben szerzett góllal a Tatai AC lett a szuperkupa győztese, így visszavágott a Nyergesnek, hiszen néhány héttel ezelőtt a vármegyei kupából éppen a Nyergesújfalu ütötte ki Wéber Roland csapatát.