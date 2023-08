Az időjárás nem volt éppen ideális, de mivel extrémsportról van szó, így az esőáztatta pálya nem tántorította el a downhillesek amúgy is vakmerő csapatát. Esztergomban, ha nem is nagy, de mégis fogható tábora, rajongói közössége van ennek a műfajnak, ez pedig a verseny előtti időmérő napon, illetve megmérettetés napján is látható volt.

E-bike kategóriában Palla Gergő, Open kategóriában Vadnay Krisztián, U18 kategóriában Horváth Zéta, Női kategóriában Vincze Lizi, Masters kategóriában Krizsák János, Elit Kategóriában (és összességében is) 01 perc 15 másodperccel Ferenczy Marcell lett a leggyorsabb, s így az aranyérmes. A teljes eredménylistát itt lehet elolvasni.