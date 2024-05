– A kiterjedt mértékű meghibásodáshoz külső szakvállalkozás bevonása volt szükséges. Megtörtént a részletes kárfelmérés, viszont mivel itt nem egyszerű hibaelhárításról van szó és speciális berendezéseket kellett újra beszerezni, ezért a folyamatok átfutási ideje is hosszabb volt. Ha az időjárás is megfelelő lesz akkor terveink szerint a jövő hétig (április-május fordulójára - a szerk.) a munkálatok is elkezdődhetnek, onnantól számítva azok 2-3 napon belül be is fejeződhetnek – írták válaszukba.