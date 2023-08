Végre újra elkezdődik a megyei első osztály, bár a hétvégén még kicsit csonka lesz a felállás, hiszen két találkozó elmarad, azonban négy meccset így is láthatnak a kilátogatók. A forduló ezúttal szombaton kezdődik, méghozzá egy rangadóval. Itt a Tata és a Kecskéd találkozik majd egymással. A Tatai AC az előző szezonban a dobogó harmadik fokán zárt, és megnyerte a Vármegyei Kupát, azonban idén nyáron már az első adandó alkalommal búcsúzott is a kupakírástól, hiszen a Nyergesújfalu kiverte Wéber Roland csapatát.

A Kecskéd tavaly az alsóházban szerepelt, de erre a szezonra mindenképpen javítani szeretnének. Erre minden esély meg is van, hiszen a csapat erősödött a nyáron, így a Kecskéddel komolyan számolni kell az első hatban. A Tata sem tétlenkedett a nyáron, igyekeztek hiányposztra igazolni, így mindenképpen egy jónak ígérkező találkozóval kezdődik meg a szezon. Vasárnap aztán a Tát és a Bábolna csap majd össze. Mindkét csapatnál voltak változások, így egyelőre nehéz behatárolni az erőviszonyokat. Az biztos, hogy az előző kiírást mindketten a felsőházban zárták, a Tát hatodik, a Bábolna ötödik lett, így egészen hasonló játékerőt képviselnek. A hazaiaknál már nem Szabó Attila lesz a vezetőedző, helyét Kun Imre foglalta el, a vendégeknél maradt Józsa Péter.

A forduló rangadója egyértelműen a Koppánymonostor-Nyergesújfalu találkozó lesz. Ez a két csapat tavaly a bajnoki címért ment, végül a Nyerges ért oda, a Monostor pedig a második lett, így igazán pikáns, hogy a két gárda már a nyitófordulóban összecsap. Egyértelműen a bajnoki cím az elvárás mind a két gárdánál, így máris lépéselőnybe kerülhet, aki győzni tud ezen a meccsen. A Vármegyei Kupában mindketten megmérették már magukat: a monostoriak a másodosztályú Csolnok ellen meglepetésre elbúcsúztak egy döntetlennel, míg a nyergesiek a címvédő Tatát búcsúztatva jutottak tovább – ám nagy kérdés, hogy ezekből a bajnoki szezonra bármilyen következtetést le lehet-e vonni.

A Sárisáp-Vértessomló párharc is jónak ígérkezik. A tavaly tavasszal elkezdett munkát folytatja Fenyvesi László a Sárisáp kispadján, ráadásul a nyáron jól is igazoltak, így biztosan nem a tavalyi produkciót fogják megismételni, amikor az alsóházban szerénykedtek. A csapat ezzel a kerettel magasabb célokért is küzdhet. Ugyanez igaz a Vértessomlóra is, hiszen Nagy Géza csapata az előző bajnokság legnagyobb meglepetését szolgáltatta a negyedik hely megszerzésével. Talán ezt megismételni még nehezebb lesz, de arra mérget veszünk, hogy idén is szívós csapat lesz a Somló. A játékoskeret hellyel-közzel egybemaradt, de voltak távozók, ahogy érkezők is.

A találkozókat egyaránt 17 órakor kezdik. Az Almásfüzitői SC-Lábatlani ESE találkozót, illetve a Zsámbéki SK-Vértesszőlősi SE meccset elhalasztották, mivel a Lábatlan és a Zsámbék a hétvégén a MOL Magyar Kupában szerepel majd. Az idei pontvadászatban már nem lesz rájátszás, így a csapatok kétszer találkoznak egymással összesen. A Környe kiesett, a Lábatlan feljutott, a Zsámbék pedig az NB III.-ból tért vissza, így ebben a szezonban 13 csapat viaskodik majd egymás ellen, ami azt jelenti, hogy minden héten lesz egy szabadnapos. Az első fordulóban az Esztergom lesz az.

Területi I. osztály, 1. forduló

Augusztus 26, szombat, 17 óra

Tatai AC-Wati Kecskéd KSK

Wéber Roland, a Tata vezetőedzője: - A két kupameccs-sikertelenség után éhezünk a győzelemre! Így nem lehet más célunk, mint itthon tartani a három pontot! A Kecskéd csapata megerősödött, biztos vagyok benne, hogy nem lesz könnyű dolgunk. Vannak gondjaink, de össze kell fognunk, mert akkor lehetünk csak sikeresek. Nincs helye az egyéniesedéseknek, csapatként kell pályára lépnünk!

DG Tát SE-Bábolnai SE

Kun Imre, a Tát technikai vezetője: - A csapat keményen végigcsinálta a felkészülést, jó létszámmal tudtunk végig dolgozni. Az újonnan érkezett játékosok is gyorsan beilleszkedtek, felvették a ritmust. Célunk a jó bajnoki rajt, ezért mindent meg fogunk tenni vasárnap. A Bábolna masszív, egységes csapat. Izgalmas mérkőzésre számítok.

Koppánymonostori SE-Nyergesújfalu SE

Vigh László, a Koppánymonostor vezetőedzője: - Nagyon sok változás volt a csapatunknál, tíz játékosunk is távozott. Nagyon sok fiatal futballistánk van. Rengeteget dolgoztunk a nyáron, nagyon jó volt a munka. A kulcsjátékosaink közül többen hiányoztak a kupában, de már edzenek, szóval bízom benne, hogy hamarosan tudnak szerepelni. Készülünk, motiváltak vagyunk a címvédő ellen.

Sárisápi BSE-Vértessomló

Fenyvesi László, a Sárisáp vezetőedzője: - Közel két hónapja megkezdtük a felkészülést a bajnokságra, játszottunk felkészülési mérkőzéseket és a megyei kupában is sikerrel vettük az akadályokat! Szeretnénk hazai környezetben győzelemmel indítani a bajnokságot és tovább fejlődni csapat szinten!