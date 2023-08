Nem csak amatőrök, igazolt atléták is megmérettették magukat, ez meg is látszott a végső eredménylistán. A minimaratoni távot a férfiak közül Szabó Benjámin teljesítette a leggyorsabban, aki 45 perc 44 másodperces idővel érkezett a célba, így ő lett az abszolút győztes. A második helyen Dombi Tamás végzett 47 perc 59 másodperccel, míg a harmadik helyezést Balázs Levente zsebelhette be 48 perc 04 másodperces idővel.

A hölgyek is remekül teljesítettek. Esetükben az első helyezett Nagy Julianna lett, aki az ELTE SE-Sashegyi Gepárdok csapatát képviselte. 50 perc 28 másodperces idejével ő lett a nők abszolút győztese. A második helyezett Szekeresné Dr. Bakonyi Fruzsina lett, a Footour SE futója 51 perc 39 másodperces eredménnyel, míg a harmadik helyezést a Tatabányai Sport Club futója, Nagy Nóra zsebelhette be 55 perc 34 másodperces idővel.

Mint arról korábban beszámoltunk, az idei évben az időjárás is a futóknak kedvezett, hiszen nem sokszor volt példa arra, hogy a versenyzőknek nem kell a kánikulával is megküzdeniük.

– Néhány alkalommal már volt erre példa, hogy nem az átlagos 40 fokos hőségben zajlott a verseny. De ez a kellemes idő a futóknak, a hűvös és viszonylag esős – mondta lapunknak Róth Balázs, a FOOTOUR Sportegyesület elnöke.