Tata Város Önkormányzata, a Footour Futó, Kerékpáros és Triatlon Sportegyesület, valamint a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. szervezésében ma 16:00 órától rajtol a 40. Tatai Minimaraton és Félmaraton nyílt futóverseny, de nem a szokásos rekkenő hőségben.

– Néhány alkalommal már volt erre példa, hogy nem az átlagos 40 fokos hőségben zajlott a verseny. De ez a kellemes idő a futóknak, a hűvös és viszonylag esős – mondta lapunknak Róth Balázs, a FOOTOUR Sportegyesület elnöke, aki kiemelte, hogy attól függetlenül, hogy teljesen ideális a futáshoz a hőmérséklet, frissíteni senki se felejtsen el!

5 frissítőállomással várjuk majd a futókat a versenypályán.

– mondta Róth Balázs, majd hozzátette, hogy idén nem csak a verseny jubilál, most először érkezik a legtöbb testvárosból induló. Franciaországtól Szerbián át egészen Erdélyig neveztek a testvérváros futói, hiszen ez az év emiatt is jubileumi. Mint arról már beszámoltunk, Tata 2013-ban nyerte el az Európa Tanács EURÓPA DÍJ kitüntetését. 10 évvel a rangos kitüntetés elnyerése után a 40. Tatai Minimaraton alkalmából a város 8 testvérvárosából 44 vendég látogat Tatára, akik közül 29-en részt is vesznek a versenyen.