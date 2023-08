Ismét Tata legszebb részein futnak a sportág szerelmesei. A verseny 1984 óta öregbíti a város jó hírét. Volt olyan év, amikor a Nemzetközi Páneurópai Unió védnökségét élvezte, volt amikor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Sport For All Bizottsága is kiemelt rendezvényei közé sorolta. A 2019-es évtől újdonságként félmaratoni távval is kiegészült a verseny.

A szokásos útvonalon zajlik a verseny, 12 órától a Váralja úti területet lezárják, hiszen a versenyközpontot fel kell építeniük. A szervezők figyelemfelhívó táblákat helyeztek ki az útlezárások idejére.

Majd az első útlezárásra a Május 1. úton 16 órától körülbelül 16:10-ig lehet számítani, nagyságrendileg 10 percre, amíg a mezőny felér a Komáromi utcába és befordul a templom felé. A Kossuth téren át érkeznek vissza az indulók a Váralja utcába. Ez a kör maximum egy fél órát érinti a városi mindennapokat. A verseny útvonala a tóparton folytatódik, ezután keresztezik az Ady Endre utat, itt pedig már csak időszakosan állítják meg a rendőrök forgalmat, amikor éppen futó érkezik, tehát teljes útzárra ezen a szakaszon nem kell számítani.

Ezt követően a Hattyúliget utcában, a Cseke-tóparton futnak, majd a Petőfi utca és az Agostyáni út érintésével érkeznek vissza a Váralja utcába.

Az eredményhirdetésnek a Várudvar ad helyet 19 órakor.

Aki még nem tette, de szeretne az indulók között lenni a helyszínen pénteken 15:00-tól, illetve szombaton 12:00-tól van lehetősége nevezni.