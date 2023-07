– Hogyan értékelné a mögöttünk tudott szezont?

– Izgalmas szezonon vagyunk túl. Több bajnokságban is az utolsó fordulókig nyílt volt a küzdelem. Sajnos az ősszel beköszöntött az energiaválság, ami okozott azért nehézségeket a kluboknak és főleg az önkormányzatoknak. Úgy látszik ilyen időket élünk, a Covid után most az energiaárakkal kellett megküzdenünk, de sikerült ezt is átvészelni, köszönhető a sportegyesületek és az önkormányzatok konstruktív hozzáállásának. Sajnos, mint minden évben, idén is volt visszalépő a megyei III. osztályú bajnokságban, de ezeknek nem volt köze a megemelkedett rezsiárakhoz. A visszalépések a felnőtt játékosok létszámproblémáiból adódtak. Nagy bravúr volt, hogy a vármegyei első osztály bajnoka, a Nyergesújfalui SE bejutott az Amatőr Kupa döntőjébe. Az országos döntőbe a legjobban szereplő két amatőr klub került. A bajnokságaink rendben lezajlottak, szerencsére nagyobb probléma nem merült fel. Idén is díjaztuk a szezon végén az év sportszakembereit, játékosait, gólkirályait, játékvezetőit, ez már mondhatjuk, hogy hagyománnyá vált vármegyénkben. Fontosnak tartjuk, hogy az amatőr szférában dolgozó szakemberek, játékosok munkáját minden szezon végén díjazzuk. A Megyei Kupa döntője is igazi futball­ünnepe volt az amatőr labdarúgásnak, hiszen Tatabányán a Grosics Gyula Stadionban közel 1000 néző előtt került megrendezésre.

– Milyen infrastrukturális fejlődéseken ment keresztül vármegyénk?

– Szerencsére elmondhatjuk, hogy az utóbbi 13 évben nagy fejlődésen mentek keresztül klubjaink sportlétesítményei. Szinte alig találni olyan pályát, ahol nem történt valamilyen szintű fejlesztés. Természetesen van még hova fejlődnünk, hiszen vannak, főleg a kisebb településeken, olyan öltözők, élőfüves pályák, melyek rászorulnak még a korszerűsítésre. Azon dolgozunk a jövőben, hogy olyan kisebb sportszervezetek is forráshoz jussanak, ahol eddig akár önrész, akár tao-forrás hiányában az elmúlt évtizedben nem tudtak pályázni és a fejlesztések elmaradtak.

– Mi vár ránk a következő évben? Lesz-e valami változás?

– Nagy változások nem lesznek, inkább a kiszámíthatóságnak vagyok a híve, nagy változásokat akkor szoktunk eszközölni, ha úgy látjuk, hogy be kell valamilyen területen avatkozni és annak előreláthatóan pozitív következményei lesznek. Ilyen volt néhány évvel ezelőtt az a döntésünk, hogy az U19-es bajnokságot leválasztottuk a felnőtt bajnoki osztálytól. Az eddigi tapasztalataink szerint ez jó döntésnek bizonyult. Kisebb változás, hogy segítve a kluboknak, néhány utánpótlás-bajnokságban nagyobb mozgásteret adtunk a korosztályok tekintetében, hiszen nagy kihívás, hogy meg tudják tartani a sportszervezetek a játékosaikat.

– A Dorog sajnos elbúcsúzott az NB II.-ből, így hosszú évek után a harmadosztályban játszanak a legjobb csapataink. Hogyan érinti ez a térségünket?

– Természetesen sajnáljuk a Dorogi FC kiesését, ugyanúgy, ahogy a Zsámbék NB III.-as kiesését is, hiszen így a legmagasabb szint a vármegyei csapataink részére jelenleg a harmad­osztály. A 2023-2024-es szezonban három vármegyei csapatunk lesz, de bízom benne, hogy hamarosan újra lesz NB II.-es csapatunk.

– Egyre nagyobb teret kap a női futball vármegyénkben is. Mi a terv a jövőre nézve?

– Női labdarúgás terén azt gondolom, hogy élharcosok vagyunk, hiszen igazgatóságunk működteti a legtöbb női utánpótlás-bajnokságot az országban. U19, U16 és U14-es bajnokságokat működtetünk, szerencsére egyre több klub csatlakozik a női labdarúgás fejlesztéséhez. A női labdarúgásban még nagy potenciált látok.

– Évek óta probléma a játékvezetők kérdése. Idén hogy állunk? Lesz ismét játékvezetői tanfolyam?

– Sajnos a játékvezetők terén még mindig létszámgondokkal küzdünk, hasonlóan a többi területi igazgatósághoz. A játékvezetői díjak tavaly nyáron megemelkedtek, minden évben januárban írunk ki játékvezetői tanfolyamot, így lesz ez az idén is. A www.jatekvezetoleszek.hu weboldalon minden információt megtalálnak, várunk minden labdarúgást szerető embert. A játékvezetői tanfolyam mellett alapfokú grassroots edzői tanfolyam is lesz, valamint várhatóan az ősz folyamán amatőr sportszervezői képzést is indítunk. Fontosnak tartjuk a grassroots kluboknál dolgozó sportszakemberek képzését, ezért indítjuk el ezeket a tanfolyamokat.

– Mit gondol, Szoboszlai Dominik Liverpoolba igazolása hatással lehet a fiatal labdarúgókra?

– Természetesen, hiszen Szoboszlai egy példakép a magyar fiatal játékosok számára. Egy nagyon tudatosan épített karrier az övé, melyben rengeteg munka és alázat van, ha valaki élsportoló szeretne lenni, annak igenis példaértékű, hiszen Dominik szorgalommal, kitartással tudott ilyen magasságokba jutni.