A MOM Kulturális Központban tartott ünnepségen Schmidt Ádám – saját megfogalmazása szerint – formabontó módon kezdte beszédét, ugyanis 60. születésnapja alkalmából köszöntötte Wladár Sándor MOB-alelnököt, az úszószövetség elnökét, olimpiai bajnok úszót, majd arról beszélt, hogy a modern technika világában vannak olyan fiatalok, akik egész napjukat úgy el tudják tölteni, hogy ki sem lépnek a szobájukból.

„Ilyen viszonyok között különösen dicséretes, hogy vannak olyanok is, akik nap mint nap vállalják a korai kelést, a mindennapi edzéseket” – emelte ki, majd azzal folytatta, hogy a sportvezetés igyekszik megtartani a jó tanulókat, segíteni őket az eredményes versenyzésben. Ezt szolgálják a különböző programok, a Jó tanuló, jó sportoló, a Magyarország tehetsége pályázat vagy a Tehetség Plusz Magyarország program. Sok sikert kívánt a fiatal versenyzőknek, akik – mint azt megjegyezte – a magyar sport eddigi szép eredményeihez járulhatnak majd hozzá.

„Hagyományosan jól szoktunk szerepelni az EYOF-on, de ez nem csak a sportról szól. A 14–18 éves fiatalok versenye, akiknek nagy élmény a részvétel, és lendületet kaphatnak későbbi pályafutásukhoz.”

„A Team Hungary tagjaként megtapasztalhatjátok a multisportesemények hangulatát, a fogadalomtételt és azt, hogy más sportágak versenyein is lehet szurkolni” – mondta Gyulay Zsolt MOB-elnök, olimpiai bajnok kajakos, majd sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy fiatal sportolóként ő még nem vehetett részt ilyen csapatépítő eseményen. A hagyományoknak megfelelően – mint a magyar csapat tagjai – a sportolók fogadalmat tettek, melynek szövegét két olimpikon, Karakas Hedvig dzsúdós és a korábban Tatabányán játszó Harsányi Gergely kézilabdázó mondta elő. A szintén tatabányai Jackl Vivien úszó és Gazsó Péter kézilabdázó hozta be a csapatzászlót, és ők lesznek a zászlóvivők az EYOF megnyitóünnepségén is.

Mariborban, Szlovénia második legnagyobb városában vasárnaptól jövő szombatig 48 nemzet több mint 3600 fiatal sportolója méri össze tudását 11 sportágban. A Dráva-parti településen atlétika, cselgáncs, kézilabda, 3x3-as kosárlabda, hegyikerékpár, országúti kerékpár, tenisz, torna, úszás, gördeszka és röplabda szerepel a programban. Magyarországot 10 sportágban 104 fiatal képviseli, egyedül gördeszkában nem lesz magyar versenyző. A 104 fős sportolói létszámmal ez a második legnépesebb magyar csapat az EYOF-ok történetében a 2017-es győri rendezésű után, melyen 10 sportágban 152 hazai fiatal vett részt.