Labdarúgás, Vármegyei Kupa, döntő Lábatlani ESE–Tatai AC Tatabánya, Grosics-stadion, szombat, 17 óra.

A vármegyei futballszezon a végéhez közelít, és ezt mi sem jelzi jobban, minthogy szombaton már a Vármegyei Kupa döntőjét rendezik. A vármegyei első osztályú bajnokság már véget ért, de a másod- és harmadosztály is hamarosan zárul.

A Tatai AC számára nem lesz újdonság, hogy Tatabányán kell játszania egy kupadöntőt, hiszen ezt már tavaly is megtette. Akkor nem csak játszott, de nyert is Wéber Roland csapata, mégpedig a Nyergesújfalut sikerült hátrányból fordítva legyőznie (2-1). A címvédő ellenfele ezúttal is vármegyénk északi részéről érkezik, hiszen a másodosztály bajnoka, a Lábatlan lesz az.

Rég volt már olyan kupadöntő, ahol az egyik csapat másodosztályú, de most éppen ez a helyzet. Karcagi Pál csapata út közben a Környét és az Esztergomot is búcsúztatta, így van rutinja első osztályú ellenfelek legyőzésében. Egy meccsen bármi megtörténhet, de nyilvánvalóan ettől függetlenül a címvédő Tata esélyesebbnek tűnik. Ősztől aztán a két csapat már a bajnokságban is összemérheti az erejét egymással.