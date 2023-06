A meccs után jött a harmadik felvonás is, ahol a bábolnaiak azt is kezdeményezték, hogy a két csapat a következő években is találkozzon. Az ácsi legénység megköszönte Babyka, az akkori szertáros, illetve a szakosztályvezetés munkáját is. Hangsúlyozták azt is: az a szezon nemcsak bajnokságot, de a sportszerűségi versenyben is elsőséget hozott az egyesületnek.