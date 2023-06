Asztalitenisz, NB III., Közép-dunántúli csoport, 22. (utolsó) forduló Vértesszőlősi SE–Etyek SE 15-3 A vértesszőlősi győzelmek: Illés Roland, Saláta Ferenc, Szakál Béla 4-4, Baloghy Péter 1, az Illés Roland-Saláta Ferenc és a Kovács Csaba-Szakál Béla párosok.

A listavezető Vértesszőlős a hétvégén az Etyek csapatát fogadta a bajnokság zárófordulójában, a mérkőzés tétje pedig nem volt kicsi: a szőlősiek egy esetleges győzelemmel megszerezhették a bajnoki címet. A házigazda nem borította (negatív értelemben) a papírformát és esélyeshez méltóan végig vezetve, magabiztos győzelmet aratva zsebelte be a győzelmet és a bajnoki aranyat. A hazai csapatban Illés Roland, Saláta Ferenc és Szakál Béla az összes mérkőzését megnyerte.

A találkozót követően a vértesszőlősi csapat rögtön meg is tartotta szezonzáróját, ahol a hazai és vendégjátékosok is egy ízletes gulyásleves elfogyasztása mellett erősítették baráti kapcsolatukat, hiszen az etyekiek egyébként is gyakori vendégek Vértesszőlősön, a két csapat ugyanis sokat edz együtt a Busch István Sporttelepen.