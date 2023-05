Kemma.hu podcast 1 órája

Őrület, mit hoz a hétvége a megyei sportban: podcastben soroljuk az eseményeket

A végéhez közelednek a sportbajnokságok, a hétvégén több csapat már akár bajnoki címet is ünnepelhet. Az Opus Tigáz Tatabányára nagyon nehéz feladat vár Nagykanizsán, de a megyei bajnokságok is hordoznak izgalmat. Róluk is szó esett podcastünkben.

A Kemma.hu sportos podcastjében semmit nem tartunk titokban. Herczeg István és Kun Attila, vármegyénk sokat látott sportújságírói elárulják, hogy mely sporteseményekre érdemes kilátogatni a hétvégén. Foci, kézi-, kosárlabda, rögbi – mindegyik sportág szerelmeseinek van ajánlatuk. Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!

