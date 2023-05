A nyergesújfalui származású, karrierjét Lábatlanon kezdő Varga Zétény karrierje szépen ível felfelé. Nemrégiben megkapta az év utánpótlás játékosának járó díjat a jelenleg a Ferencvárosban játszó, mindössze 16 éves futballista, ráadásul a Bicske elleni kupameccsen már debütálhatott is a felnőtt csapatban. Az NB III.-ban játszó fiatal nemrégiben gólt lőtt az U17-es válogatottban is a lengyelek ellen. A 16 éves támadót korosztálya egyik legtehetségesebb játékosának tartják, nem véletlenül hívta fel magára az AS Roma figyelmét is.