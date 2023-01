Január 5-én a Ferencvárosi Torna Club első profi szerződését kötötte a 16 éves Varga Zéténnyel. Varga a Lábatlani Egyetértés SE-ben kezdte ifista pályafutását, a 2017/18-as szezonban lépett először pályára a Ferencváros színeiben. Első idényében rögtön 13 góllal bizonyította gólerősségét, majd volt 21, 11 és 14 találatos szezonja is.

A mostani, 2022/23-as kiírásban az U17 mellett már az NB III. Közép-csoportjában szereplő fiókcsapatban is pályára lépett, méghozzá eddig tíz alkalommal (nyolcszor kezdőként), ráadásul két gólt is szerzett. Nem ismeretlen számára a felnőtt együttes sem, amelyik továbbjutott az EL-csoportkörből, és vezeti az NB I.-et, hiszen a Bicske elleni MOL Magyar Kupa-mérkőzésen csereként beszállva már bemutatkozott Sztanyiszlav Csercseszov együttesében. Varga Zétény első profi szerződése aláírása után NB III-as labdarúgócsapatunknál bizonyíthat - írja a Fradi.hu.