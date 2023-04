Amatőr Kupa, döntő

Nyergesújfalu SE–BTE Felsőzsolca

Április 26, szerda, 16 óra, Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion.

Az MTK-pályát megtöltik az amatőrök ma 16 órától, hiszen az ország két legjobb megyei bajnokságban szereplő csapata vív majd egymással. A Nyerges­újfalu és a Felsőzsolca is úgy vívta ki a jogot erre a címre, hogy az amatőr csapatok közül ez a kettő állt legtovább a MOL Magyar Kupában. A Nyergesújfalut a Mezőkövesd búcsúztatta, míg a Felsőzsolca az MTK ellen esett ki. Ami a formát illeti: két megyei bajnokságot nehéz összehasonlítani, de az biztos, hogy a Felsőzsolca nem most éli legszebb napjait, hiszen a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei első osztályban csak a hetedik helyen áll a csapat, a hétvégén hazai pályán kaptak ki 2-1-re a Bánhorvátitól. Ezzel szemben a Nyergesújfalu megnyerte a Komárom-Esztergom megyei első osztály alapszakaszát, ráadásul a bajnokságban az utolsó hét meccsét egyaránt megnyerte, így kirobbanó formában érkeznek Darabos Gáborék a fővárosba.

Úgy gondolom, hogy az Amatőr Kupa döntőjére tisztességesen felkészültünk - kezdte Darabos Gábor. Személyesen megnéztük ellenfelünket és emellett igyekeztünk minden lehetséges módon informálódni róluk. Csapatjátékukat kielemeztük. Nem csak taktikailag, technikailag, erőnlétileg, de mentálisan is készültünk, mert tudjuk, hogy koncentráltnak kell lennünk a mérkőzés minden pillanatában, hogy nyomás alatt is jó döntéseket tudjunk hozni a játékszituációkban. Az egyéni képességek és a szervezettség mellett legfőbb erősségünknek a csapategységnek kell lenni! Igyekeznünk kell úgy játszani, hogy az ellenfelünk ne tudjon úgy futballozni, mint ahogy azt ők elképzelték! Nagyon fontos ez a mérkőzés számunkra! Próbálunk most már csak erre koncentrálni, miközben jelenleg vezetjük a bajnokságot és versenyben vagyunk a megyei kupában is. Motiváltak vagyunk és mindenképpen meg akarjuk nyerni, mert talán ez lesz az egyszeri és megismételhetetlen kupadöntő számunkra - tette hozzá a meccs előtt Darabos Gábor.

- Szerdán egy olyan mérkőzés vár ránk, amely már régóta benne van a fejekben - kezdte a meccs előtt Manga Milán, a klub támadója. Remélem nem csak a nyergesújfalui sportéletbe, hanem Nyergesújfalu egészébe sikerült csempésszünk egy kis örömöt a kupában elért teljesítményünkkel, hogy ezzel a meneteléssel sikerült kiharcolnunk az Amatőr Kupa döntőbe jutást! Szerdán remélhetőleg megkoronázzuk az egész kupaszezonunk és hazahozzuk az Amatőr Kupa elhódításáért járó serleget. Úgy gondolom minden adott ahhoz, hogy ez sikerüljön. Nem mindennapi pályán egy nem mindennapi stadionban mutathatjuk meg tudásunk legjavát. Hatalmas lehetőség ez a klubnak és a játékosoknak is, hogy valami nagyot érjünk el, valami maradandót. Véleményem szerint, ha mindenki kihozza magából a maximumot és azt, amit tud nincs más út csak a győzelem - zárta a fiatal támadó.

A találkozót az M4Sport élőben közvetíti.